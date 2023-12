Dal Corso, al Largo alle strade dello shopping: da ieri le luminarie colorano il centro storico 

Appena in tempo per la festa dell’Immacolata, ieri sono state accese le prime luminarie in città. Cagliari si è vestita a festa in vista del Natale con il centro che regala un’atmosfera magica. Ieri luci accese alla Marina, nel Largo, nel Corso, nelle tradizionali vie dello shopping, Manno e Garibaldi, in piazza del Carmine. Oggi sarà la volta di via Alghero, via Paoli, piazza Garibaldi. Il ritardo rispetto al passato, quando le luminarie erano accese già a novembre, è giustificato con un problema sulla verifica di regolarità dei requisiti della ditta che si è aggiudicata l’appalto. «Visto quanto accaduto questi ultimi anni e appurato, senza alcuna possibilità di errore, che il Natale è sempre a dicembre credo che sia arrivato il momento di anticipare il relativo bando nel primo semestre dell’anno e, ancora meglio, iniziare a ragionare sulla possibilità di dare corpo ad un accordo quadro triennale», afferma Pierluigi Mannino, presidente della commissione Attività produttive. «Così gli uffici, sempre in crisi di risorse umane, avranno meno difficoltà a seguire altre attività e non arrivare in affanno agli appuntamenti. E questo sarà anche stimolo per la politica a stanziare per tempo le relative risorse». ( ma. mad. )

