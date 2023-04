«Dal Corpo forestale opportunità di lavoro per i giovani» 

«Il Corpo forestale rappresenta un’istituzione fondamentale per la Regione, svolge compiti di primaria importanza per la tutela del nostro patrimonio naturale e ambientale e può anche aprire nuove opportunità lavorative alle giovani generazioni». Lo ha detto l’assessore alla Difesa dell’ambiente Marco Porcu che ha partecipato alle attività del primo corso per gli Allievi forestali, nell’ambito dell’attività formativa delegata al servizio Tutela della natura dell’assessorato.

«La collaborazione tra istituzioni è fondamentale», spiega Porcu, accompagnando gli allievi durante la visita al centro di recupero della Rete regionale per la Fauna marina e Ceas “Laguna di Nora”, a Pula, «soprattutto in vista dell’avvio delle attività antincendio, che vede protagonisti, non solo il Corpo forestale, ma anche Forestas e la Protezione civile, che insieme svolgono un ruolo fondamentale di presidio del territorio».

