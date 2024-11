Dal Coro di Sant’Efisio a Sanremo Giovani: è il momento di Angie 

Si avvicina per Angie l’appuntamento con le puntate di Sanremo Giovani, in onda in seconda serata su Rai 2 (ma anche su Radio2 e RaiPlay) a partire dal 12 novembre, condotte da Alessandro Cattelan e dalle quali usciranno i 12 semifinalisti che, il 10 dicembre, sempre su Rai 2, si contenderanno l’accesso alla finalissima del 18 dicembre.

Classe 2001, da Uta, Angelica Paola Ibba, partecipa con “Scorpione”, un brano che arriva dopo il grande successo di “Frasi mai dette”, singolo da oltre un milione di ascolti su Spotify, e l’ingresso in Emi Records, con cui ha pubblicato il suo ultimo singolo “Vent’anni”. «È incredibile! Non avevo aspettative, ma ci tenevo a entrare nei 46, per fare l’esibizione dal vivo a Roma, perché il mio obiettivo era fare vedere come sono, chi sono», ci ha raccontato Angie. «Sono molto contenta di essere tra i 24, anche se non sto pensando alla gara, ma alla mia esibizione, a portare me stessa e il mio pezzo. Per il resto, non mi sto rendendo conto di quello che sta succedendo… ho sempre guardato Sanremo Giovani e adesso sono qui».

Che canzone è “Scorpione”?

«È nata a luglio e parla di una persona che ha fatto parte della mia vita. In studio è stato come fare una seduta dallo psicologo: era come se giustificassi tante cose di questa persona, perché ci eravamo amati tanto e volevo che i rapporti rimanessero buoni, ma scrivendo questa canzone mi sono resa conto che dovevo dire basta e che il suo palesarmi il suo stare male era un modo per avermi vicina e far stare male anche me. Scorpione nasce proprio da questo, è quell’animale piccolino, all’apparenza innocente, del quale mi sono presa cura, ma che mi ha fatto tanto male. Grazie a questa canzone, sono riuscita ad andare avanti».

Oggi è in un momento di forte maturazione artistica, con “Frasi mai dette” ha superato il milione di streaming e la canzone è andata virale su Tik Tok.

«Quel pezzo mi ha cambiato la vita! Essere prima in classifica su Tik Tok e settima su Spotify durante la settimana di Sanremo è una cosa che non mi sarei mai potuta immaginare. E mi piace pensare che un po’ me la sono cambiata da sola la vita, perché questo pezzo l’ho scritto da sola, è uscito dal mio profilo social e l’idea di tirarlo fuori era mia. C’è tanto di me in quella canzone. Questo è stato un anno incredibile, da gennaio a oggi sono successe tante cose e chiuderlo con Sanremo Giovani è fantastico».

È anche entrata in Emi, con cui ha pubblicato il singolo “Vent’anni”. Cosa racconta di lei?

«“Vent’anni” parla di me, ma anche dei miei amici. In particolare è nata ascoltando due mie amiche sarde, che vivono anche loro a Milano. Stavano parlando di come a vent’anni ci si senta piccoli per determinate cose, ma in realtà si è abbastanza grandi e ci sono tante responsabilità. Sentendole ho pensato che volevo raccontare questo momento, che sto vivendo io, ma nel quale ci sono dentro i miei amici e la mia generazione».

Da Uta a Milano, la Sardegna le manca?

«Molto! E mi manca la mia famiglia, vorrei tornare più spesso. Spero, dopo la puntata di Sanremo, di poter scendere e stare un po’ coi miei genitori. Milano è la capitale della musica in Italia, dovevo venirci per cercare il mio posto, ma mi manca l’aria della Sardegna».

Facciamo un passo indietro: com’è iniziata con la musica?

«Da piccola amavo cantare. Poi, mi hanno presa nel Coro di Sant’Efisio di Capoterra, ho partecipato a “Ti lascio una canzone” e da lì ho iniziato a prendere qualche lezione, perché era una cosa nella quale ero molto determinata. Dopo due anni di lezioni, a Cagliari ho frequentato uno stage della milanese Loretta Martinez, che mi ha proposto di andare a studiare al VMS, che è un corso di laurea. Avevo 13 anni e mi sono trovata a studiare con dei ventenni. Facevo avanti e indietro dalla Sardegna coi miei genitori, che insieme a mio fratello, che ha 10 anni più di me, mi hanno sempre supportato tantissimo».

Così ha iniziato a scrivere canzoni.

«Tutti al VSM scrivevano, così ho iniziato anch’io. Poi ho fatto “The Voice”, nel 2018, e dal 2020 ho iniziato a postare cover su Instagram e Tik Tok, dove mi ha notata il produttore Riccardo Scirè, che mi ha proposto di lavorare insieme».

Cosa la ispira?

«La vita! Perché voglio essere completamente sincera con chi mi ascolta. Forse, però, il motore di tutto è l’amore, di una persona, dei miei genitori, dei miei amici».

