Dal Consiglio nessuna risposta a Saccargia 

La mobilitazione del popolo di Saccargia è permanente e il livello della protesta è pronto a salire di livello. Ma la maggioranza e la Giunta tirano dritti sulla strada della moratoria concepita per provare a fermare l’assalto eolico. Divieto per diciotto mesi di installare impianti da rinnovabili, nel frattempo la Regione dovrà individuare le aree idonee (per farlo ha 180 giorni di tempo dall’entrata in vigore del decreto nazionale) e adeguare il Ppr alle zone interne. Il testo del ddl dice questo.

L’assessore

Ma l'emendamento della Giunta approvato ieri dalle commissioni Urbanistica e Industria del Consiglio regionale aggiunge qualcosa che nulla ha a che vedere con lo spirito della moratoria. Parliamo dell’esclusione dalle misure di salvaguardia degli interventi di revamping di impianti già installati, «cioè l’adeguamento alle nuove tecnologie di impianti già esistenti», ha spiegato ieri l’assessore all’Urbanistica Francesco Spanedda. Ma perché su un disegno di legge che vorrebbe contrastare l’assalto eolico la Giunta ha ritenuto necessario normare sul revamping? «Quello che viene chiamato l’assalto», ha chiarito Spanedda, «rappresenta un’occupazione di territorio in modo non disciplinato, mentre la possibilità di lavorare in termini di miglioramento ed efficienza all’interno di impianti già realizzati ci sembra una cosa in linea di principio possibile». L’emendamento non prevede invece il repowering, «che riguarda un incremento di capacità dell’impianto, ma si può aprire una discussione in futuro quando si tratterà di individuare le aree idonee». Per il resto, «il nuovo testo introduce una specie di “griglia urbanistica” che serve a specificare i casi in cui le realizzazioni possono andare avanti e quelli in cui invece è il caso di sospenderle, in attesa dell'approvazione della legge sulle aree idonee. Si tratta di una norma dettata dall'urgenza e di tipo transitorio. L'idea di base è quella di permettere comunque un inserimento di impianti nuovi che concorrano poi alla realizzazione dell'obiettivo complessivo senza un ulteriore consumo di suolo».

La minoranza

Ieri i parlamentini hanno respinto gli emendamenti delle opposizioni. Che assicurano: in Aula presenteremo una montagna di emendamenti. E così, l’approvazione del ddl - che è anche il primo provvedimento della legislatura a entrare in Aula - rischia di essere molto più sofferta del previsto. «Mi auguro che su questa legge prevalga il buon senso, che si possa raggiungere a breve la quadra. In caso contrario lo scontro in Aula sarà inevitabile, e arriveremo a quell'appuntamento con migliaia di emendamenti», ha annunciato l’ex sardista Piero Maieli (Misto), che si è visto bocciare un correttivo per l’inserimento in norma del repowering, ovvero il processo di sostituzione completo delle infrastrutture.

Dopo questo prima via libera alla moratoria, quello definitivo delle commissioni quinta e quarta presiedute da Antonio Solinas e Roberto Li Gioi è atteso nella seduta congiunta di domani, quando nel frattempo sarà arrivato il parere del Cal. La discussione in Consiglio è calendarizzata invece per mercoledì 26 alle 10. All’ordine del giorno definito ieri dalla conferenza dei capigruppo c’è anche il rinvio del termine per le elezioni provinciali.

