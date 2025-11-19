VaiOnline
Sinnai.
20 novembre 2025 alle 00:34

Dal Consiglio 120mila euro per i lavori negli edifici di culto 

All’unanimità il Consiglio comunale di Sinnai ha approvato l’erogazione dei contributi per l’edilizia di culto e per gli altri edifici destinati a servizi religiosi per l’annualità 2025. Disponibili 120mila euro: presto il Comune indirà il bando.

Tutti d’accordo in Aula sull’intervento che prevede l’assegnazione e l’erogazione dei contributi per sostenere concretamente le realtà religiose presenti nel territorio, tutelando il patrimonio edilizio e culturale e favorendo la piena fruibilità e sicurezza degli spazi di culto a servizio dei cittadini.

Così si potrebbe tra l’altro intervenire per opere di restauro nelle parrocchie di Santa Barbara e Sant’Isidoro e nelle chiesette di Santa Vittoria, Sant’Elena, San Bartolomeo e San Cosimo, e nelle chiese di Solanas che gravitano sul territorio comunale.

I contributi sono destinati anche agli immobili adiacenti e pertinenze utili all’esercizio del ministero pastorale, oltre che alle attrezzature per attività educative, culturali, sociali e ricreative connesse. Beneficeranno di questi contributi le rappresentanze ufficiali di confessioni religiose riconosciute con presenza stabile da almeno cinque anni nel territorio comunale. Il tema è stato in precedenza oggetto di discussione in Commissione comunale: in Consiglio si è passati così direttamente al voto, espresso favorevolmente da tutti i 14 consiglieri di maggioranza e minoranza presenti in Aula. (r. s.)

