Dal Conservatorio 

La Sinfonia n. 5 di Ludwig van Beethoven e l’Akademische Festouvertüre (Ouverture per una festa accademica) di Johannes Brahms hanno aperto, al Teatro Comunale di Sassari, l’anno accademico 2025-2026 del Conservatorio Luigi Canepa. Il concerto dell’Orchestra sinfonica del Conservatorio diretta da Andrea Barizza e composta da circa 60 elementi tra allievi, ex allievi e docenti, andrà in onda questa sera alle 21 su Videolina.

Durante la cerimonia sarà consegnato il riconoscimento “Una sinfonia per…” a Daniele Cossellu, fondatore e storico componente dei Tenores Remunnu ‘e locu di Bitti.

