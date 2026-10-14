Dal Comune via alle domande per adottare tredici cani senza casa 

Sono tredici i cani che il Comune di Orroli ha reso adottabili. Si tratta di randagi recuperati nel territorio comunale per i quali è stato disposto anche un incentivo economico pari a 1500 euro da dividere su tre annualità, 2026, 2027 e 2028. Gli animali si trovano presso il canile Sos Ozastros di Nurri, convenzionato con il Comune di Orroli. Si tratta di un’iniziativa che mira a contrastare il fenomeno del randagismo e ridurre i costi sostenuti dall’ente per il mantenimento degli animali presso le strutture di ricovero.

Le domande devono essere presentate entro le 12,30 del 9 novembre: sono ammesse richieste di maggiorenni, associazioni animaliste e protezionistiche regolarmente costituite e di enti che garantiscano adeguate condizioni di custodia e benessere dell’animale. I cani scelti per l’affidamento e la successiva adozione sono identificati col microchip e regolarmente iscritti all’Anagrafe canina regionale, oltre a essere stati sottoposti agli accertamenti sanitari di legge.

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