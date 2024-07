Dal Comune un mezzo per la Protezione civile 

Passerà dal Comune dalla Protezione civile Sarcidano l’automezzo Iveco 80, un camion che era stato acquisito gratuitamente dall’amministrazione. Un mezzo dotato di una cisterna che pertanto può essere usato per la lotta agli incendi. L’associazione potrà così utilizzare il mezzo con lo stesso scopo proprio in questo periodo in cui i roghi sono sempre più frequenti e pericolosi. Il mezzo era stato assegnato al Comune dalla direzione generale dell’Agenzia Forestas ad un prezzo simbolico di 100 euro.

L’Iveco non è stato oggetto di interventi di manutenzione perché in tutto questo tempo non è mai stato utilizzato e nel frattempo sono venute meno le motivazioni che avevano portato l’amministrazione comunale a richiederne l’assegnazione. Alla luce di questo dunque è stata accolta la proposta della Protezione civile che ne ha riconosciuto le potenzialità nella lotta contro gli incendi visto che ha una capacità di raccolta di acqua superiore ad altri mezzi già in uso. «La messa in uso dell’automezzo», ha detto il sindaco Luca Pilia, «garantirebbe maggiore celerità nelle opere di spegnimento vista la capienza della cisterna». La collaborazione tra Comune e associazione conferma l’importanza del ruolo della Protezione civile all’interno della comunità.