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Muravera.
11 novembre 2026 alle 01:07

Dal Comune un contributo per le associazioni 

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Un contributo complessivo di 47mila euro per le associazioni con sede a Muravera. Li ha messi a disposizione la Giunta comunale suddividendo le risorse per settore: trentamila euro (di cui la metà in arrivo dalla Regione) al settore sportivo, settemila euro per il settore sociale e diecimila euro per il settore della cultura e dell’informazione.

L’associazione, per ottenere il contributo (che è relativo all’annualità 2025), deve svolgere l’attività sul territorio comunale di Muravera. Numerosi i criteri per la suddivisione. Tra i principali ci sono l’anzianità operativa sul territorio comunale (sino a venti punti se si è attivi da oltre dieci anni), il numero dei soci iscritti, l’utilizzo di spazi propri e la collaborazione con altre associazioni.

Per quanto riguarda il settore sociale saranno valutati i benefici in favore della cittadinanza, e cioè cinque punti per attività di informazione e consulenza gratuita, dieci punti per attività di assistenza morale e sostegno e quindici punti per “accompagnamento e compagnia in favore di nuclei familiari multiproblematici”.

Nel settore sportivo assume rilievo, oltre al numero dei tesserati, l’attività per i minori di 16 anni e per le categorie fragili.

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