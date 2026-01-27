VaiOnline
Quartucciu.
28 gennaio 2026 alle 00:27

Dal Comune un aiuto ai comitati tradizionali e storici 

Puntare sulle manifestazioni tradizionali per mantenere un legame con il passato, con vista al futuro. Realtà sempre più fragili, affidate alla tenuta dei comitati e alla partecipazione della comunità. È in questo contesto nel quale il Comune ha aperto i termini per la concessione dei contributi economici destinati alle associazioni e ai comitati che organizzano manifestazioni tradizionali storiche, in programma nel corso del 2026.
Il bando mette a disposizione circa 10 mila euro complessivi, ripartiti tra gli aventi diritto sulla base della rendicontazione delle spese sostenute, con le richieste che potranno essere inoltrate sino al 2 marzo. «Si tratta delle risorse legate alle manifestazioni tradizionali – spiega l’assessora alla Cultura Elisabetta Contini – per le quali, negli anni, hanno presentato richiesta i comitati delle feste di San Giorgio, San Pietro, Sant’Isidoro e della Madonna della Difesa. Attualmente i comitati che continuano ad accedere ai fondi sono tre. Purtroppo il comitato di Sant’Isidoro non si è rigenerato e la festa non viene organizzata da due anni».
Non solo l’aspetto economico. Negli ultimi tempi, l’attaccamento e l’affetto verso le tradizioni inizia a sentirsi meno, con il rischio di un calo delle iniziative. «Abbiamo sempre cercato di supportare i comitati, contribuendo anche con spettacoli ed eventi in contemporanea, per aumentare la visibilità e i numeri delle manifestazioni. Oggi si avverte un minore attaccamento alle feste del paese. Per questo è fondamentale mantenere vive le attività dei comitati. Le tradizioni devono rappresentare valore e continuità per la comunità».

