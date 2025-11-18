VaiOnline
Guspini.
19 novembre 2025 alle 00:32

Dal Comune arrivano nuovi fondi per l’asilo di via Togliatti 

I lavori sulle aree esterne del nuovo asilo nido comunale di via Togliatti a Guspini, realizzato con fondi del Pnrr, saranno completati grazie a ulteriori 45.200 euro provenienti dal bilancio comunale. Gli interventi prevedono la realizzazione di pavimentazioni in calcestruzzo industriale, l’installazione di una recinzione nell’area tecnica e la posa degli attraversamenti interrati per i futuri impianti di servizio. È inoltre programmata la sistemazione del verde con la piantumazione di alberi e arbusti di specie locali e la semina del prato, attività quest’ultima svolta in parte dal personale comunale.

Le opere sono affidate alla ditta Tre Emme Service di Lunamatrona e hanno l’obiettivo di rendere gli spazi esterni dell’asilo più sicuri, funzionali e accoglienti per i bambini, gli educatori e le famiglie. Il termine dei lavori, prorogato di trenta giorni, è fissato entro la fine dell’anno.

«L’amministrazione ha voluto fortemente questa struttura e crede nella sua realizzazione per offrire un servizio importante in locali moderni e confortevoli; per questo motivo abbiamo investito molto con fondi aggiuntivi, così da garantire anche all’esterno il miglior aspetto possibile», dichiara l’assessore ai Lavori pubblici, Marcello Serru. ( g. g. s. )

