Dal Comune appalti per 20 milioni di euro 

Il Comune di Sinnai brucia i tempi, diventa “Stazione appaltante qualificata” e a giorni farà scattare i primi appalti per opere pubbliche da 14 milioni di euro arrivati col Pnrr. Un mega finanziamento al quale se ne aggiungono altri per diversi milioni di euro arrivati dalla Regione e dallo Stato per costruire la nuova caserma dei carabinieri (quasi 2 milioni), per demolire e ricostruire la scuola di via Caravaggio (oltre 3 milioni) e per realizzare il fondo in erba sintetica del campo di calcio di Bellavista (quasi un milione). Comprensibile la soddisfazione nell’ufficio del sindaco Tarcisio Anedda e dell’Ufficio tecnico coordinato dall’ingenera Valentina Lusso. «Siamo arrivati a questo risultato, a mio parere straordinario, facendo con tutti la sintesi delle esigenze di Sinnai», commenta il sindaco: «Ringrazio tutti, amministratori e uffici: tutti assieme abbiamo contribuito a questo successo. Lo stesso fatto che il Comune sia diventato stazione appaltante accelera questo cammino».

Le prime opere

Aurora Cappai, assessora ai Lavori pubblici, ricorda che «da circa un anno a Sinnai stiamo lavorando per avere del personale formato in Comune. Lo abbiamo fatto in anticipo. Questo ci consentirà di gestire e avere il controllo diretto sulle gare di lavori e servizi. L'obiettivo per il futuro è di istituire un ufficio appalti vero e proprio che coinvolga tutti i settori dell'Ente, non solo i lavori pubblici. Siamo già pronti per i primi appalti. La realizzazione del Polo dell’associazionismo, nell’ex mattatoio (3.295.528 euro) e la Fabbrica della creatività, nell’ex cinema Roma (957mila) e il secondo lotto dei lavori in pineta (400mila), andranno in gara entro il 30 giugno».

Piscina e scuola

Tra i lavori finanziato dal Pnrr, quelli più attesi riguardano la costruzione della piscina comunale (3 milioni e 300mila euro). «In questo caso – aggiunge il sindaco Anedda – l’appalto è previsto per luglio. E sempre a luglio saranno appaltati di lavori lavori di forestazione in pineta e Bucca Arrubia per un milione e 300mila euro».

Una nuova scuola

Entro il 20 settembre è invece previsto l'appalto per la demolizione e ricostruzione della scuola media di via Caravaggio. I tempi medi di realizzazione sono stimati in un anno. Una spesa di 919mila euro è prevista per la costruzione dell'asilo nido presso il parco Don Pintus. Già in fase di realizzazione i lavori per la mensa presso la scuola di via Libertà, per 200mila euro.

RIPRODUZIONE RISERVATA