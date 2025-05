«Dal Comune 70mila euro per Dromos» 

Un calendario ancora non esiste, così come non c’è una programmazione vera che possa richiamare grande pubblico anche in città, come invece si sta mettendo in piedi in tante altre zone dell’Isola. La Giunta comunale comunque, su proposta del sindaco, ha deliberato la compartecipazione alla rassegna “Dromos” in programma da giugno a ottobre.

«La formula è quella sperimentata e di successo che da anni caratterizza l’estate culturale e di spettacolo a Oristano – sottolinea Massimiliano Sanna - Concerti, mostre, cinema e attività letteraria, attraverso la promozione di aspetti identitari, l’interessante miscela proposta dall’associazione Dromos che la Giunta ha condiviso stanziando 70mila euro quale contributo comunale».

All’interno del festival anche la mostra di arte contemporanea “HOPE//LESS – Il paradosso urbano della speranza” che sarà ospitata al Foro Boario da luglio a ottobre «e porterà per la prima volta in Sardegna un’esposizione dedicata ai veri pionieri e maestri del writing newyorkese», si legge in una nota.

A luglio saranno proposti anche appuntamenti letterari e cinematografici a cura del Centro servizi culturali Unla e del museo Diocesano.

RIPRODUZIONE RISERVATA