Dal Comune 450 mila euro per il Ceas 

I lavori li avevano conclusi all’alba del nuovo millennio, ma il Centro di educazione ambientale e alla sostenibilità non è mai entrato in funzione. Sull’edificio, bisognoso di restauro, l’amministrazione comunale investirà 450 mila euro. È l’importo del progetto definitivo approvato dalla Giunta di Ivan Mameli. Previsto un intervento di risanamento igienico-conservativo e miglioramento delle prestazioni energetiche. Annunciata la posa di un capotto termico, la sostituzione degli infissi esterni, della pavimentazione e dei punti luce nel fabbricato oltre alla realizzazione di sistemi di produzione di energia elettrica e di acqua calda sanitaria da fonti rinnovabili. Il Ceas si inquadra come centro di informazione, documentazione, animazione territoriale e attivazione di risorse, iniziative e progetti per la sostenibilità rivolti a scuola, comunità, amministratori e imprese. (ro. se.)

