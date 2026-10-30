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Decimomannu.
31 ottobre 2026 alle 00:16

Dal Comune 308mila euro per servizi sociali e decoro urbano 

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IlConsiglio di Decimomannu ha approvato una variazione urgente al bilancio di previsione 2026-28 mettendo sul piatto oltre 308mila euro di maggiori entrate a beneficio di servizi sociali, decoro urbano e progettazione pubblica.

Tra i finanziamenti spiccano i 185mila euro destinati al Reddito di inclusione sociale (Reis), i 10mila per i piani personalizzati dedicati alla disabilità grave (Legge 162) e i 6mila per l’assistenza agli emigrati di ritorno. Dalla Regione arrivano anche 11mila euro di fondo unico che, sommati a 38mila di quote degli utenti, finanzieranno gite e attività ricreative per gli anziani del paese.

Rilevante l’assegnazione di un contributo statale di 51mila euro riservato alle spese di progettazione per opere pubbliche. Risorse fresche che daranno ufficialmente il via alle fasi preliminari di efficientamento energetico per tre strutture chiave dell’abitato: l’ex asilo di via Dante, la mensa dell’ex scuola Mattei e il palazzetto dello sport.

È stato approvato anche lo sblocco urbanistico dell’ex scuola materna di via Dante e dell’ex casa delle suore di via Roma. Il frazionamento dell’immobile permetterà di realizzare il nuovo centro di comunità “Spazio Mannu” e la “Foresteria Caritas” con centro d’ascolto per le famiglie fragili. (sa. sa.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

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