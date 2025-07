Dal Como l’esterno Fadera può essere il primo volto nuovo 

Il primo volto nuovo del Cagliari 2025-2026 può essere Alieu Fadera. L’esterno sinistro classe 2001 del Como, che la scorsa stagione (28 presenze e 1 gol) si è fatto notare per duttilità tattica sulla fascia, è uno dei profili su cui i rossoblù si stanno concentrando con maggiore attenzione in questa fase del mercato. Trattativa impostata in prestito con diritto di riscatto: i lariani lo avevano preso un anno fa dal Genk a 5 milioni, ma ora è chiuso dai tanti innesti avuti da Fàbregas. Un’altra operazione avviata è per Gennaro Borrelli, qui dovendo trattare solo con l’attaccante svincolato dopo il fallimento del Brescia: per il classe 2000, già avuto da Angelozzi a Frosinone, c’è concorrenza con altri club di Serie A interessati ma il Cagliari è ottimista di arrivare a un accordo.

In uscita

Le parole di Zortea («Contento di essere a Cagliari, ma penso di essere pronto per misurarmi anche con livelli superiori») non cambiano lo scenario. Per lui, così come per gli altri big, la dirigenza rossoblù valuta eventuali offerte (anche in base alla volontà dei giocatori) ma senza svendere e con l'obiettivo di tenere gran parte della rosa. Qualcuno però partirà e fra gli indiziati c’è Marin: una proposta è arrivata dai greci del Paok, ma troppo bassa rispetto alla valutazione fatta dal club. Su di lui anche l'Udinese, in caso di partenza come sostituti piacciono Folorunsho (Napoli), Mazzitelli (Frosinone, già avuto da Angelozzi) e Pobega (Milan). Attese le cessioni di almeno due portieri, con Sherri sempre più vicino al Frosinone e Scuffet verso Grecia o Turchia: quest'ultimo vuole fare il titolare, perciò l'opzione Pisa si allontana.

