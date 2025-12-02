Dal circo al trenino, si accende il Natale  

Concerti, spettacoli, il circo - senza animali - e il ritorno del trenino in centro. Dopo l’accensione delle luminarie, parte la rassegna del Natale - finanziata dal Comune e gestita dall’Associazione Enti locali - con appuntamenti quotidiani da domenica, in centro e all'ingresso del parco di Molentargius.

Luci e spettacoli

L’atmosfera natalizia sarà garantita anche quest’anno dal videomapping che illuminerà la chiesa di Sant’Agata: la facciata della storica parrocchia all’ingresso della città si trasformerà in schermo artistico dove saranno proiettate le immagini del Natale, con una grafica che cercherà di valorizzare l’identità quartese, fra giochi di luci e inserti legati alla città. E anche il primo spettacolo sarà nel cuore di Quartu, la cantata di Natale in programma nella parrocchia Sacro Cuore: protagonista la cantante Elena Ledda, insieme a Simonetta Soro, Mauro Palmas, Silvano Lobina, Marcello Peghin, accompagnati da Cuncordu e Tenore de Orosei, e dagli ospiti campani Fiorenza Calogero e Marcello Vitale.

Spettacoli per poco più di un mese, in controtendenza rispetto ad altri Comuni che puntano soprattutto sul concerto di Capodanno. «Con la consueta convinzione rinnoviamo l’impegno nella costruzione di un fitto calendario di eventi per le festività natalizie, anche ora che Quartu pullula di iniziative culturali, e non solo, lungo tutto il corso dell’anno», spiega il sindaco Graziano Milia. «La rassegna intende offrire occasioni per incontrarsi, stare insieme e condividere sia momenti di leggerezza che altri di riflessione».

Eventi per i bimbi

Non mancherà il trenino itinerante nelle vie dello shopping, con a bordo musica e animazione. Corse gratuite e capolinea davanti all’antica casa museo Sa Dom’e Farra. Torna anche il teatro dei piccoli in via don Giordi, il Teatro Tenda all’ingresso di Molentargius che ospiterà ben sei spettacoli dedicati ai bambini. «Abbiamo voluto dare molto spazio agli spettacoli dedicati ai bambini», sottolinea l’assessora alla Valorizzazione del territorio Rossana Perra. «Conquistare il loro interesse, prendere atto del loro coinvolgimento con il teatro significa avvicinarli al mondo della cultura. Ovviamente non mancheranno gli spettacoli dedicati ai più grandi, con appuntamenti speciali che vanno a interessare diversi generi musicali e culturali». Spazio anche al concerto gospel, a Joe Perrino, con “Cantastorie di Vita Mala”, e Beppe Dettori con il nuovo progetto discografico “Poni menti a me”. Completa la rassegna il circo Paniko, dal 7 dicembre al 15 gennaio.

