Dal cilindro di Macron esce Michel Barnier 

Parigi. Un “patriota ed europeo” a Matignon: a due mesi dal secondo turno delle elezioni anticipate del 30 giugno e del 7 luglio che hanno causato una delle peggiori impasse nella vita politica francese, Emmanuel Macron sceglie una personalità di grande esperienza per prendere il posto del giovane premier Gabriel Attal. Si tratta del più volte ex ministro, ex commissario Ue ed ex caponegoziatore europeo nelle complesse trattative per la Brexit Michel Barnier, esponente neogollista dei Les Républicains di 73 anni. Una scelta contestata dalla gauche che per Matignon reclamava un premier di sinistra.

Ad accendere le polemiche, dopo l’annuncio dell’Eliseo a metà giornata, è stato il leader della France Inoumise, Jean-Luc Mélenchon, che ha denunciato «un’elezione rubata ai francesi». Mentre secondo il primo segretario socialista, Olivier Faure, la Francia «sta entrando in una crisi di regime». La scelta del savoiardo dall’ineccepibile impegno europeista è stata invece accolta con una certa apertura dal Rassemblement National di Marine Le Pen. Nei giorni scorsi, durante le trattative durate oltre due settimane per trovare una quadra, il partito dalla Fiamma Tricolore si era subito opposto agli altri due nomi in lizza nel toto-premier: l’esponente di centrodestra Xavier Bertrand (Les Républicains) e l’ex premier socialista Bernard Cazeneuve. Per entrambi l’ex Front National - che nelle elezioni politiche anticipate ha ottenuto 11 milioni di voti, piazzandosi primo all’Assemblea Nazionale - aveva minacciato di sfiduciarli nel caso di una nomina a Matignon. Cosa che invece non ha detto per Barnier. Ed è forse anche per questo che Macron ha deciso di optare per questa scelta più neutra e consensuale, tanto che la gauche accusa adesso il presidente di fare un governo su indicazione del Rn. Emblematica la frecciata dell'ex presidente socialista, Francois Hollande, secondo cui Barnier è diventato primo ministro grazie ad una “liberatoria” lepenista.

Premier più anziano nella storia della Quinta Repubblica, esponente della destra sociale, in questi ultimi anni più duro sul fronte dell’immigrazione, Barnier si è sempre definito «patriota ed europeo». «Congratulazioni a Barnier. So che ha a cuore gli interessi dell’Europa e della Francia», ha scritto la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen. Apprezzamento è arrivato anche dal ministro degli Esteri Antonio Tajani: «Congratulazioni Barnier per la tua nomina a primo ministro di Francia. Abbiamo lavorato bene insieme a Bruxelles. Buona fortuna amico mio!». Terzo figlio di un imprenditore savoiardo e di una madre cattolica di sinistra, amante della montagna, Barnier fu eletto per la prima volta deputato in Savoia a 27 anni, nel 1978.

