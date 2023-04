Dal cielo barriere contro le frane 

L’elicottero ha iniziato a volteggiare con insistenza. Ha dominato la vallata, stavolta ha sdoganato solo note liete. Nessun escursionista o ferito da soccorrere. Lungo la Statale 125 che collega il Nuorese all’Ogliastra, al chilometro 194 in territorio di Dorgali, sono arrivate dal cielo quelle protezioni paramassi invocate da tempo. A breve saranno installate, perlomeno nel primo tratto di quel cantiere dove i lavori sono stati consegnati lo scorso 2 dicembre e dove il 18 novembre 2021 si è rischiata la tragedia, per una frana dal costone che ha seriamente danneggiato la sede stradale. Intanto, già nella prima decade di maggio Anas prevede di eliminare il senso unico alternato, in vigore da oltre un anno. Fine lavori entro maggio.

Cantiere infinito

Dal novembre 2021 i disagi sono una costante per gli automobilisti che si avventurano tra i tornanti panoramici e ricchi di fascino. Il senso unico alternato è stato l’unica soluzione possibile per più di 15 mesi. Solo lo scorso dicembre è arrivata la prima vera novità. La consegna dei lavori dopo un lungo iter progettuale, per valutare con attenzione il miglior intervento possibile sia per mettere in sicurezza il costone incriminato sia per sistemare la sede stradale gravemente danneggiata dalla frana. Si tratta di un intervento complessivo da circa 400 mila euro. «Abbiamo effettuato nelle scorse ore un trasporto eccezionale, con l’ausilio di un elicottero - racconta Mauro Pusole, capo centro Anas di Lanusei -. Ovvero, abbiamo portato lungo la Statale 125, in territorio di Dorgali, tutto il materiale necessario per la realizzazione di una barriera paramassi. Stiamo parlando di una protezione importantissima che permetterà di mettere in sicurezza una strada molto trafficata, soprattutto durante la stagione estiva. In questo modo riusciremo a proteggere la Statale da eventuali fenomeni franosi».

Lavori di ripristino

Per Anas sono la priorità. Mauro Pusole prosegue: «L’intervento che effettuiamo si lega ai lavori di ripristino del corpo stradale, danneggiato da quella grossa frana di metà novembre del 2021». Intanto, anche grazie alla spinta di un elicottero pieno zeppo di materiale, l’impressione è che gli innumerevoli disagi subiti dai viaggiatori nell’ultimo anno abbiano i giorni contati. Da Anas mostrano ottimismo: stop al senso unico alternato tra venti giorni e fine dei lavori entro maggio.