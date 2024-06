Dal cessate il fuoco alla ricostruzione 

Tel Aviv. Ecco l’impianto generale della roadmap israeliana rilanciata dal presidente Usa Joe Biden per un cessate il fuoco a Gaza e il rilascio degli ostaggi. Prima fase: completo cessate il fuoco nei combattimenti per 6 settimane; ritiro delle forze israeliane dalle aree densamente popolate della Striscia; rilascio da parte di Hamas di “un numero”, ad oggi imprecisato, di ostaggi israeliani, inclusi donne, anziani e feriti (insieme a loro anche “alcuni” corpi di ostaggi. In cambio Israele si impegnerebbe a rilasciare “centinaia” di detenuti palestinesi); rientro degli sfollati palestinesi nelle loro case e quartieri; gli aiuti umanitari in ingresso nella Striscia salirebbero a 600 camion al giorno insieme alla fornitura da parte della comunità internazionale di centinaia di migliaia di rifugi temporanei e unità abitative;si aprono le trattative tra le parti - gestite dai mediatori di Qatar, Egitto e Usa - che consentirebbero di passare alla fase successiva. Seconda fase: altre 6 settimane di cessate il fuoco; ritiro completo delle forze israeliane dalla Striscia; rilascio dei rimanenti “ostaggi vivi”. Se l’intesa è mantenuta da entrambe le parti, il cessate il fuoco diventa “permanente”. Terza fase: avvio di un “importante piano” di ricostruzione per Gaza, sostenuto da Stati Uniti e comunità internazionale (tra i 3 e i 5 anni). Gli Usa, ha spiegato Biden, non consentirebbero ad Hamas di “riarmarsi”.

