Dal centrodestra levata di scudi: «Grave errore a danno dei sardi» 

Divide il dietrofront sui quattro nuovi ospedali per la Sardegna, voluti dell’esecutivo Solinas e azzerati dalla Giunta Todde con delibera. Da una parte ci sono i sindacati dei medici più rappresentativi, abbastanza compatti nel ritenere il passo indietro doveroso; dall’altra chi tra i banchi della politica boccia la decisione della governatrice, parlando di inaccettabile danno per tutta l’Isola.

La reazione

È netta la posizione del leader dei Riformatori Michele Cossa: «Ritengo sia un grande errore. La sanità sarda ha certo bisogno di medici e personale ma anche di strutture moderne adeguate agli standard europei, rinunciare a investimenti così importanti va a scapito di tutti i sardi», osserva. «D’accordissimo sulla riqualificazione delle strutture esistenti, ma non possiamo rinunciare a fare investimenti seri sull’edilizia sanitaria: la nostra Regione è fortemente indietro in questo senso». Michele Pais, coordinatore regionale della Lega: «La giunta Todde ha deciso di affossare definitivamente i nuovi ospedali, compromettendo il rilancio della modernizzazione delle strutture sanitarie dei prossimi 30 anni», commenta. «In particolare per i nuovi ospedali di Alghero e Sassari, il centrodestra aveva previsto le risorse dell’accordo Stato-Regione, per un investimento storico per la sanità del Nord-ovest che questa Giunta, unilateralmente, oggi decide che non è più necessario». Non manca la stoccata sul nuovo assessore alla sanità: «Con questo atto dimostra di avere come unico obiettivo quello ideologico di abbattere pregiudizialmente quanto fatto dalla precedente Giunta di centrodestra senza alcuna valutazione di merito. Occorre una mobilitazione di tutti i cittadini del Nord-ovest».

Il territorio svuotato

Decisamente diversa la posizione delle principali sigle sindacali dei camici bianchi. «Pensare a nuovi ospedali davanti alla situazione drammatica che le strutture sanitarie sarde stanno affrontando non può essere la priorità. Si pensi piuttosto a dotare gli ospedali che già esistono di un numero di medici e infermieri adeguato», commenta Manuel Tanda, responsabile della Cisl medici di Nuoro. «Le strutture periferiche sono allo stremo, l’ospedale di Sorgono è in condizioni precarie, in quello di Nuoro abbiamo appreso della chiusura dell’ortopedia. Queste sono le emergenze», sentenzia. Maria Luisa Boi, coordinatrice regionale Uil Fpl medici: «Atto doveroso, ritengo che prima si debbano mettere in sicurezza e salvaguardare gli attuali ospedali che lo meritano, poi si potrà iniziare a ragionare sulla creazione di nuove strutture all’avanguardia di cui certamente la Sardegna ha bisogno, due, non quattro come ipotizzato».

Appello al confronto

«La decisione non stupisce e, anzi, era quasi attesa», dice il segretario regionale della Cgil Fausto Durante. «La delibera approvata in corner dalla vecchia Giunta tentava di imporre scelte strategiche che, ovviamente, dovranno essere prese dalla maggioranza attuale. Auspichiamo l’avvio di un confronto da parte dell’assessore regionale. Il punto è ricostruire efficienza e capillarità del sistema sanitario pubblico, affrontando il tema dell’abbattimento delle liste d’attesa, degli investimenti in risorse umane e tecnologiche, del personale in sofferenza».

