Dal centro alla periferia in bici con i nuovi percorsi  

Oltre 5 milioni e 300mila euro per 15 chilometri di rete ciclabile tra la città e la periferia. La Giunta ha approvato nei giorni scorsi il progetto definitivo dell’intervento finanziato attraverso il Pnrr e destinato a migliorare la mobilità sostenibile dei sassaresi ma anche a promuovere il cicloturismo per consolidare il patrimonio storico e culturale del territorio. Un lavoro che, da cronoprogramma, va concluso entro il 30 giugno 2026 al termine dei passaggi iniziati con l’assegnazione delle risorse nel 2021, e poi con l’esecuzione dei primi 8 chilometri della ciclovia. L’incarico per il resto della distanza prevista era stato aggiudicato due anni fa alla società “Conglomerati bituminosi” di Simaxis. Poi i diversi via libera, inclusi quelli della conferenza dei servizi, fino al “sì” per le varianti al Puc, perché l’opera comporterà anche alcuni espropri nel tratto extraurbano.

La partenza sarà in via San Paolo, nei pressi del futuro centro intermodale, proseguirà lungo viale Porto Torres raggiungendo la Zir di Predda Niedda, area che non è di proprietà comunale. Il nuovo avvio riprenderà corpo dal quartiere di Li Punti che, attraversato, porterà alle zone di Baldinca e via De Cupis. Qui, seguendo uno degli obiettivi del progetto di base, come «il collegamento di sedi universitarie», verrà compiuta una connessione per consentire agli studenti del Cus di San Giovanni di raggiungere i mezzi di trasporto senza attraversare la strada in un punto rischioso della ex 131. La conclusione sarà a Platamona dove il percorso si raccorderà alle ciclovie regionali.

RIPRODUZIONE RISERVATA