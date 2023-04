Dal centro a Silì, è l’ora dei cantieri «Del Pnrr non perdiamo un euro» 

«L'abbiamo appena consegnato e facendo gli scongiuri il 13 dicembre sarà inaugurata. Per adesso non consegniamo la “zona archeologica” perché esiste purtroppo quel gabbiotto che non può essere rimosso se non si chiude il procedimento di verifica dell'inquinamento delle falde acquifere. Per quanto riguarda l'opera antistante la scuola adesso non verrà eseguita per non creare disagi ai ragazzi ma terminato l’anno scolastico, si va lì».

Ci sono in ballo milioni di euro da spendere e l’obiettivo è non perdere un centesimo. La partita “Lavori pubblici” è fondamentale per la città di domani. Simone Prevete da otto mesi guida l’assessorato e sa che la sfida bisogna vincerla. «Spenderemo tutti i fondi Pnrr. Anzi, abbiamo un bonus di 420mila euro per piazza Manno perché siamo riusciti, stringendo i denti, a consegnare il progetto definitivo entro il 31 dicembre».

Un cantiere atteso 20 anni.

Nel caso si trovasse qualche reperto archeologico?

«Precisiamo, noi abbiamo consegnato i lavori solo dopo aver avuto tutte le autorizzazioni dalla Soprintendenza. E agiamo sempre con la presenza di un archeologo perché nel momento in cui dovesse essere rinvenuto qualche reperto il cantiere si ferma e si fanno le verifiche. La stessa Soprintendenza ha detto da subito che bisogna fare distinzione tra eventuali reperti e se uno è degno, verrà valorizzato»

Con una variante.

«Certo, di sicuro se vengono rinvenuti reperti di pregio verranno valorizzati probabilmente in loco: si studierà un modo tale da rendere visibile l’area con gli scavi. Reputo infondate le preoccupazione di qualcuno che porta avanti campagne denigratorie contro di noi che invece abbiamo fatto una delibera per valorizzare gli scavi archeologici, visto che il progetto originario era solo di riqualificazione».

Altri cantieri aperti?

«Parco lineare, Foro Boario, rifacimento di diverse vie e la strada Silì-Massama».

È un assessore fortunato: ha trovato tutto pronto, soldi in cassa e ha dovuto solo chiudere pratiche.

«Non sono un mero esecutore di quello che ho ereditato. Quando eravamo all'opposizione e parlavamo di discontinuità con la precedente Giunta si faceva riferimento a questo: io non sono qui a guardare che venga eseguito bene quel che è stato progettato. Non mi pare che la pista ciclabile interna alla città verrà realizzata. Ogni progetto viene valutato e in quasi tutti abbiamo inciso, modificandoli. Come ad esempio Torregrande».

Si fanno i grandi lavori, ma tappare una voragine è impossibile.

«Abbiamo ereditato una situazione pesante sul fronte lavori pubblici ma anche per esempio sull'ambiente. E l'assessore Zedda si sta impegnando molto per invertire la rotta di una situazione che non è facile perché il servizio ambiente ha un numero di persone sottostimato. Detto questo, la manutenzione ordinaria è importantissima. Purtroppo solo dopo che ci siamo insediati abbiamo iniziato a ricostituire il cantiere comunale perché le emergenze come la piastrella saltata o il tombino divelto li risolve il dipendente che puoi chiamare immediatamente. Non avendo queste persone siamo obbligati sempre ad appaltare, perdendo tantissimo tempo. Certo, la partita del cantiere è lunga ma ce la faremo».

Altre opere pronte?

«La cittadella sportiva di Torangius: a giorni ci sarà la consegna dei lavori. Infine il rifacimento del tetto del vecchio palazzetto dello sport».

Poi ci sarà tutta la partita legata alla gestione.

«Io sono propenso per predisporre bandi di gara con i quali si assegna ai privati la gestione degli impianti, come accade in tutta Italia».

Peccato che con il Palasport non si riesca.

«È un’opera impegnativa perché è molto grande. E non aggiungo altro, meglio».

Piazza Mariano.

«C'è un progetto di riqualificazione e anche lì abbiamo apportato cambiamenti: verrà allargata l'area pedonale, verrà illuminata e potrebbe essere ipotizzata una fontana».

Chiusa la partita Pnrr che si fa?

«Vorrei risolvere il problema parcheggi. Mi piacerebbe realizzarne uno sotterraneo in piazza Cova, e sopra una bella piazza. Questo consentirebbe di alleggerire il traffico».

Sempre che questi parcheggi, e ce ne sono diversi quasi sempre vuoti, rendano Oristano più vivibile e più pedonale.

«Certo, infatti quell’area poi dovrebbe essere pedonale».

Gli interventi in centro avranno lo stesso fine?

«Una grande riqualificazione. Le strade sono compromesse e verranno pavimentate con materiale funzionale alla bellezza del centro. È ovvio che consentire la circolazione di mezzi pesanti compromette questo materiale quindi l’obiettivo è creare un centro nel quale i pedoni possono transitare liberamente».

Non si parla di barriere architettoniche.

«Si sono fatte le mappature anche per il Pnrr e si sta cercando di intervenire: esistono e vanno eliminate».

