Dal centro a Corosa, un ricco programma per il Natale dei bimbi 

Il centro storico di Lanusei entra nell’atmosfera natalizia con un programma per grandi e piccini. Organizzazione affidata al Centro commerciale naturale Le Falere, insieme a Comune, Camera di commercio e Forestas. Babbo Natale e gli zampognari aspettano, l’8 dicembre, tutti i bambini in piazza Vittorio Emanuele per scrivere la letterina dei desideri, immersi nell’atmosfera del Snow Globe. Bimbi protagonisti anche il 14 dicembre, con la Christmas music live e il laboratorio creativo in piazza. Per i piccoli ritardatari che ancora non hanno scritto la letterina a Babbo Natale, il 15 dicembre, in piazza ci saranno gli Elfi Magici, l’accensione delle luminarie e del presepe sia in centro storico che in piazza Milano, rione Corosa. Il 22, invece, si potranno preparare dei gustosi biscotti natalizi e giocare con il magico specchio in attesa della Gran Parata finale del 23. Non mancherà una nevicata un po’ speciale, fissata ogni giorno alle 17. Il presidente del Ccn Federico Pili è soddisfatto: «A Lanusei si respirerà l’aria del Natale. Siamo riusciti a proporre un programma ricco e divertente. Chi verrà a trovarci troverà un paese addobbato e accogliente, con tante attività per grandi e piccini». D’accordo l’assessora al turismo Francesca Loi: «Siamo soddisfatti delle iniziative che uniscono il paese tra bosco e centro storico. Un ringraziamento ai residenti di Corosa che hanno vestito a festa tutto il quartiere».

