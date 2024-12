Dal castagno all’eucalipto: insetti e microrganismi alieni un incubo per l’agricoltura 

Il paesaggio e gli ecosistemi della Sardegna vengono messi a rischio anche dall’attacco di specie vegetali aliene, nonché di insetti come il punteruolo rosso (sterminatore delle palme), come la processionaria del pino, la psylla dell’eucalipto. Ma sono i microrganismi invisibili, se un confronto può essere fatto, i nemici più subdoli. Patogeni che, in un mondo ormai a portata di mano per trasporti e spedizioni sempre più veloci, arrivano da ogni parte del pianeta attraverso i canali più diversi.

L’allerta

È uno dei punti critici evidenziati nelle pagine della “Strategia regionale di adattamento al cambiamento climatico” – capitolo agricoltura e foreste – messo a punto dall’assessorato all’Ambiente e dagli esperti degli Atenei sardi. Si sottolinea che, «nonostante la presenza dei vivai di Forestas, si fa ricorso alla importazione e alla commercializzazione di piante forestali»; abitudini che, «espongono la Sardegna alla comparsa di nuovi patogeni e problemi fitosanitari».

Il nulla osta

Insomma, ogni anno nell’Isola c’è una disponibilità di un milione di alberelli di ben 250 specie diverse, e invece regolarmente la gran parte delle piante viene comprata altrove. E con le piante, appunto, possono arrivare funghi, batteri, insetti divoratori difficilmente debellabili. Il problema è che – in un sistema fondato sui controlli nei porti di transito delle merci e sulla certificazione fitosanitaria (cioè il nulla osta) rilasciata dal servizio fitosanitario regionale – è poi difficile arginare il rischio perché, pure in una condizione da questo punto di vista privilegiata per un’isola, nei porti il filtro dei controlli (che comporta anche le ispezioni a campione sulla merce) è una rete a maglie larghe. Le agenzie dell’Ambiente e dell’Agricoltura hanno organici ai minimi termini e il grosso dei dipendenti vicini alla pensione: è quindi difficile garantire il massimo della vigilanza.

Le convenzioni

La Regione ha firmato più volte le convenzioni con l’Università per il monitoraggio di alcune malattie, ma si agisce per singole emergenze (quella riguardante gli olivastri è una delle tante), mentre ci vorrebbe più lavoro di prevenzione. Cosa impossibile perché appunto manca il personale necessario.

I danni nei campi

La diffusione di insetti e patogeni alieni sta causando ingenti danni alle colture. Danni che in Italia, è la stima fatta da Coldiretti, si aggirano intorno a un miliardo di euro. In Sardegna, tra le emergenze, c’è quella che riguarda i castagneti, per la presenza del cinipide (vespa parassita originaria della Cina, arrivata nell’Isola nel 2006 con un carico di piante proveniente dal Piemonte). E pesanti danni stanno causando anche la psylla e il peregrinus, insetti che colpiscono l’eucalipto, una pianta che fino a dieci anni fa garantiva un’elevata e costante produzione di miele. Oggi la produzione è più che dimezzata.

