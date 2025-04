Dal carcere alla vela, in rotta verso il riscatto 

In barca a vele spiegate verso il futuro, sulle onde della libertà. Compie dieci anni “la Rotta della Legalità”, iniziativa organizzata dal poliziotto e velista cagliaritano Simone Camba. La vela come scuola di vita, un progetto per giovanissimi condannati per reati.

Il progetto

Mentre prepara tutto Simone, 48 anni, non si ferma un attimo ma torna volentieri indietro con la memoria: «È iniziato nel 2015, eravamo solo in quattro. Oggi quei ragazzi hanno un lavoro e una famiglia». E c’è un richiamo magico nel suono del vento tra le vele: «Sono nato praticamente in mare», continua Simone, «dai sei anni passavo tutte le estati con i pescatori di un piccolo borgo della Costa Verde». Poi i successi come velista, la creazione di un team professionistico ma aperto anche ai dilettanti, il New Sardiniasail Asd. Ma niente batte la voglia di aiutare questi ragazzi: «Sono assistente capo coordinatore della Polizia di Stato», racconta Camba, «ho visto spesso giovanissimi cresciuti in contesti difficili, e mi sono detto che c’era un modo di aiutarli. E poi c’è anche il lato sportivo, loro hanno una gran voglia di emergere e danno sempre il massimo».

I protagonisti

Per lui parlano anche i suoi ragazzi che hanno fatto questa esperienza qualche anno fa. «Non ero mai salito su una barca a vela», ricorda Simone Pisu, 28 anni; «all’inizio non era facile ma ci hanno dato moltissima fiducia, abbiamo imparato tanto, mi sono sentito come in una famiglia. Anche oggi lavoro in barca, faccio il pescatore. Ed è stata sicuramente quella fiducia ricevuta a cambiarmi la vita». Per Rosario Danese, 29 anni, «la vela è una esperienza di vita. In barca nessuno era migliore dell'altro, eravamo tutti uguali. Simone mi ha fatto capire che dalla violenza non si ottiene mai qualcosa. Oggi sono felice, faccio un lavoro che mi piace, ho una famiglia che adoro».

Continua Andrea Orrù: «A 17 anni passavo un periodo difficile, ma questa esperienza fu una boccata di aria fresca, mi ha fatto sentire vivo, incontrare persone fantastiche, conoscere gente di culture e origini diverse. Forse rifarei le ragazzate, gli sbagli, per così dire, che mi hanno portato lì, ma solo per conoscere Simone, per rifare quel viaggio».

Le nuove leve

E ora si salpa di nuovo. «Stavolta verranno coinvolti 8 ragazzi in carico al Centro di Giustizia Minorile per la Sardegna», continua Simone Camba, «per quattro mesi faremo uscite in barca, allenamenti in palestra, costruita grazie al contributo della Fondazione Decathlon e del club Rotary di Cagliari. Navigheremo intorno alla Sardegna, faremo regate sportive». E lì in mare nessuno sarà solo.

