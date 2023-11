Dal carcere al teatro,  nove storie di detenuti 

Dal carcere al teatro. Approda in città, giovedì e venerdì, al Teatro del Segno, in via Quintino Sella, la terza tappa della tournée regionale "La luna del pomeriggio", spettacolo teatrale sulla tematica carceraria nato dai testi originali di detenuti che indaga differenti punti di vista su due dimensioni intime del carcere, quella personale e quella collettiva/familiare, attraverso l'intreccio delle vite di nove personaggi e una narrazione spazio-tempo sfumata e onirica. L'intento è quello di consegnare allo spettatore una visione dell'universo carcerario libero da stereotipi e pregiudizi, mostrando come lo stato di detenuto sia contingente e transitorio a quello dell'esser padre, marito, amico, figlio. Lo spettacolo nasce grazie all'utilizzo dei testi scritti dagli ospiti del carcere "Paolo Pittalis" di Nuchis durante un progetto di scrittura creativa curato da Giovanni Gelsomino, riadattati da Simone Gelsomino e Luisanna Cuccuru.

