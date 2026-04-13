Dal carcere al riscatto: un secolo di Asinara  

Raccontare oltre un secolo di storia dell’Asinara attraverso le carte del suo carcere, intrecciando memoria, giustizia e trasformazione: è questo il cuore del volume “Nell’interesse dello Stato” (edito da Solferino, con la prefazione di Nando Dalla Chiesa) che sarà presentato, questa sera alle 18, a Cagliari, alla Fondazione di Sardegna di via San Salvatore da Horta, dal suo autore, Vittorio Gazale, naturalista ed ecologo nonché direttore del Parco nazionale dell’Asinara.

«È un libro a cui tengo molto, e che si è aggiudicato la nona edizione del premio letterario Piersanti Mattarella, alla presenza del presidente della Repubblica. Il progetto è basato su un lavoro che stiamo facendo dal 2012 con l'amministrazione penitenziaria, a seguito dell’acquisizione di tutti i vecchi archivi del carcere, 115 anni di Asinara, dalla fine dell'Ottocento fino al 1997 quando è iniziato il percorso del Parco. In collaborazione con l'Archivio di Stato, abbiamo coinvolto nel lavoro la popolazione detenuta, ragazzi a cui forniamo le competenze archivistiche necessarie. Detenuti comuni che, grazie a questo progetto, potevano uscire dalla carcere per venire a lavorare nei nostri uffici».

Quanti ne avete coinvolto?

«In quasi 13 anni, circa una cinquantina. Il nostro obiettivo è quello di digitalizzare tutto questo materiale e renderlo pubblico per chi vuole fare degli approfondimenti per fare delle tesi per le università per gli appassionati, anche per i parenti magari di persone che sono state in qualche modo coinvolte».

È leggendo questo materiale che ha deciso di raccontare la nascita del parco?

«Pensando ai miei figli, Gabriel del 1995 ed Emanuel del 1998, e alla loro generazione che non ha vissuto quelle vicende che hanno condizionato la recente storia italiana: il sequestro Moro, il brigatismo, l’assassinio di Falcone e Borsellino. Loro non possono sapere quale ruolo abbia avuto l’Asinara nella lotta a questi due fenomeni».

Il racconto però parte da molto più lontano, 1885.

«L’anno del violento esproprio per il superiore interesse dello Stato. All’Asinara ci sono passati i soldati austro-ungarici durante la Prima Guerra così come i deportati etiopi nel 1937. Mi sono però concentrato nel trentennio che va dal 1967 al 1997, un periodo segnato appunto dalla Mafia e dal terrorismo».

C’è qualcosa che l’ha colpita particolarmente?

«Le storie umane. Abbiamo avuto la fortuna, per esempio, di realizzare forse l'ultima intervista ad Alberto Franceschini, considerato insieme ad Aldo Curcio il teologo delle Brigate Rosse, a Pietro Grasso, ex presidente del Senato e giudice a latere nel maxiprocesso a Cosa Nostra, che ha raccontato il rapporto con Borsellino e Falcone, ai loro familiari, ma anche a educatori come Cassitta che avevano il compito di cercare il bene anche in queste figure rinchiuse nel carcere di massima sicurezza. Tra tutte queste, forse quelle che mi hanno colpito di più sono state quelle di Luigi Ilardo, che fu una sorta di infiltrato nel clan Madonia e pagò con la vita, e di Leonardo Vitale, un antesignano di Tommaso Buscetta, anche lui ucciso appena tornato in libertà».

Alla luce del libro, che fa un bilancio di questi anni, come vede il presente il futuro del parco?

«Ne parlo nell'ultimo capitolo del libro, e anche in questo caso evito di esprimere le mie opinioni. Ho preferito provare a discuterne con ministri dell'ambiente, i sindaci del territorio, l'attuale presidente del Parco e il primo presidente. Se posso dire la mia, però, c'è un problema di consapevolezza del valore di quest'isola che non tutti hanno. Le difficoltà sono legate al fatto che l'isola è tutta di proprietà della Regione Sardegna, tranne una piccola parte che è ancora in mano allo Stato; quindi è difficile intervenire per poi poterlo mettere in mano ai privati in concessione. In questi ultimi anni c'è una maggiore consapevolezza da parte degli enti competenti, e si sta cercando di lavorare insieme tra Regione, Ministero e il Comune di riferimento, poi però d'inverno abbiamo il traghetto che viaggia solamente tre volte a settimana: è chiaro che questo è un limite anche per le stesse imprese che dovrebbero fare lavori di recupero, ristrutturazione e riqualificazione».

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