Dal cantiere di piazza Manno emergono nuovi reperti 

Il cantiere di piazza Manno continua a regalare sorprese. Ieri durante i lavori di smantellamento della parte del piazzale a ridosso del gabbiotto (con il sistema di monitoraggio della falda acquifera in corrispondenza del vecchio distributore di carburanti) è emerso un altro blocco di pietre. E un altro in vico Episcopio. Immediatamente l’archeologa Barbara Sanna, che sta seguendo i lavori passo dopo passo, ha fatto delimitare il nuovo ritrovamento: paletti e una cordicella per segnalare la scoperta e subito al lavoro per capire di cosa si tratta. «Potrebbe trattarsi di un blocco di arenaria – ha commentato l’assessore ai Lavori pubblici Simone Prevete – mentre sul lato dell’Arst potrebbe essere un tratto delle vecchie mura. Sono necessarie le verifiche dell’archeologa così come per la porzione di muro ritrovata dalla parte opposta». Nei giorni scorsi all’altezza dell’incrocio con via Giò Maria Angioy era stata trovata una parte forse di un muro ma gli studiosi della Soprintendenza hanno escluso che possa trattarsi di una parte della vecchia cinta muraria. «Siamo curiosi di conoscere gli esiti delle verifiche – ha sottolineato l’assessore – i lavori per la riqualificazione della piazza non si fermano». ( v.p. )

