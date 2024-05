Dal cantiere affiorano le terme romane 

Antiche terme romane tra piazza De Gasperi e via Barone Rossi. La scoperta è venuta alla luce nei giorni scorsi, durante gli scavi per la realizzazione delle vasche per l’antincendio del palazzo municipale. I tecnici comunali erano a conoscenza dell’alta possibilità del ritrovamento, ma hanno deciso lo stesso correre il rischio. I problemi sono due: che fare del sistema termale ora sommerso da una falda acquifera e dove realizzare le vasche antincendio.

La scoperta

Sabrina Cisci, archeologa della Sovrintendenza, è stata coinvolta nella scoperta prima di Pasqua, quando le ruspe della società che stava realizzando l’opera hanno riportato alla luce quello che a prima vista sembrava un muro romano. «Abbiamo fatto un saggio archeologico su tutta l’area del cantiere. Sapevamo già cosa c’era – precisa l’archeologa - perché nel 1800 il canonico Giovanni Spano ci aveva descritto un tempio, allora ben visibile, dedicato al sole. Si trattava di una struttura quadrangolare sulla quale poggiava un’altra struttura circolare». Qualcuno fece il confronto con il tempio di Vesta, a Roma. «Gli studiosi alla fine del ‘900 furono scettici rispetto a questa interpretazione».

Quell’area, nel corso dei secoli, ha subito molte trasformazioni. Nel 1868 la società inglese “Gas and water company limited”, proprio nell’area di Campu de Su Rei (o Campo di Marte) tra le vie Sonnino e Barone Rossi, realizzò il gasogeno , un impianto che forniva il gas per l’illuminazione pubblica. «Quando abbiamo iniziato le verifiche, dopo due giorni abbiamo trovato le antiche strutture, muri in opera laterizia, con largo uso di mattoni. Più che un tempio ci è sembrato un sistema termale che ben si colloca in quell’area suburbana. Le canalizzazioni e i giochi d’acqua – continua Cisci – ci portano a pensare a una fontana». Di chi era questa struttura? «Il proprietario era un’autorità pubblica o una persona facoltosa, tanto da potersi permettere una villa con le terme». Non è tutto. «Scavando nel fango abbiamo scoperto sopra la struttura romana reperti risalenti all’epoca alto medievale, tra il V e il VI secolo dopo Cristo».

Il futuro

Ora arriva la parte più difficile, che ne sarà di questa scoperta? Il grande entusiasmo si è scontrato in poco tempo con ostacoli oggettivi. «Abbiamo pensato a come valorizzare quest’area», afferma l’archeologa. «Il primi problemi sono che diventi un immondezzaio e che tolga parcheggi». Difficoltà risolvibili, lo scoglio insormontabile è la falda acquifera che arriva da Bonaria. «È impossibile la valorizzazione dal vivo delle strutture. Lasciarle a vista significherebbe avere una piscina piena d’acqua fangosa. La soluzione è fare una ricostruzione multimediale sulla storia scientifica». E il rudere? «Dopo lo smaltimento della terra inquinata dagli idrocarburi del gasometro, saranno protetti con teli e ricoperti con inerti. Poi sarà ripristinato il piano dei parcheggi». Le vasche? «Questa settimana è stato fatto saggio in un’area che non ha evidenziato frequentazioni antiche». Non si poteva farlo prima?

La Sovrintendente

«Prenderemo atto di quello che si è riusciti a documentare», precisa la sovrintendente Monica Stocchino. Riportare alla luce le terme romane e renderle visitabili è un’impresa irrealizzabile. «Non possiamo pensare di condurre indagini archeologiche approfondite in ogni ambito dove dovessero emergere dei resti – precisa la sovrintendente - perché altrimenti bloccheremmo la città. Non è materialmente possibile. Cagliari sorge sulle sua vestigia più antiche in ogni dove, le operazioni sarebbero infinite». Non è nemmeno auspicabile fare questi ritrovamenti. I tempi sono talmente lunghi che spesso gli scavi e la loro fruibilità sarebbero difficilmente raggiungibili, come nel caso del bastione di Santa Caterina. Meglio ricoprire, sapere che c’è e quando saranno a disposizione i finanziamenti riportarli alla luce.

