Dal campo ai pm Juve, altra botta 

Torino. Manovre stipendi, rapporti con agenti e altre squadre: sono i filoni del nuovo processo sportivo a carico della Juventus, che dopo il ko in coppa deve fronteggiare un’altra botta. I deferimenti sono stati inoltrati ieri al Tribunale della Federale nazionale, il procuratore Giuseppe Chinè contesta al club la violazione dell’articolo 6 per responsabilità diretta e oggettiva e l’articolo 4 sulla lealtà sportiva tra gli altri ad Andrea Agnelli (ex presidente), Pavel Nedved (ex vicepresidente), Fabio Paratici e Federico Cherubini (ex ds).

Nel mirino sono finiti i campionati 2019-20 e 2020-21 riguardo il pagamento degli stipendi a 21 giocatori e al tecnico Sarri. In Lega Serie A sarebbe stato depositato l’accordo per la riduzione di 4 mensilità (marzo, aprile, maggio e giugno 2020) ma non l’intesa già raggiunta per il recupero di 3 mensilità (aprile, maggio, giugno), così da «postergare negli esercizi successivi (2022 e, per alcuni, anche 2023) i costi correlati agli importi rinunciati dai calciatori violando il principio di par condicio con le altre società». Tra il 2015 e il 2022 il club avrebbe remunerato agenti sportivi per il trasferimento di calciatori senza una loro reale attività di intermediazione, a volte anche per «compensare e sanare» il debito con l’agente «per la trattativa su un altro calciatore all’epoca minorenne o “giovane di serie” (per il quale quindi non poteva essere pattuito alcun corrispettivo)». Infine la società avrebbe «trattato, sottoscritto o comunque pattuito accordi confidenziali con Sampdoria, Atalanta, Sassuolo, Udinese, Bologna e Cagliari», club a carico dei quali le indagini sono in corso, «per operazioni di acquisto, cessione e riscatto di calciatori senza depositare la modulistica federale in Lega di Serie A» o indicando accordi «in tutto o in parte diversi da quelli effettivi».

Lunedì la Corte federale d’appello della Figc dovrà decidere se ridurre o no il -15 inflitto e poi tolto alla Juventus nel primo filone di indagini, quello sulle plusvalenze. Penalizzazione alla quale si aggiungerà eventualmente la nuova, legata al deferimento di ieri.

RIPRODUZIONE RISERVATA