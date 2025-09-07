«Dal camper difendo l’Isola» 

Il motore del camper acceso, la cagnolina PillyPolly che scodinzola felice e sullo sfondo i paesaggi della Sardegna che cambiano a ogni viaggio. È la vita di Francesca Piga, 41 anni, che da tre ha scelto di vivere in viaggio. Ma c’è una certezza che non l’abbandona mai: l’amore per la sua isola e la volontà di proteggerla dalle speculazioni che rischiano di alterarne il paesaggio.

La scelta

«Durante la pandemia ho sofferto la reclusione forzata. Non potendo uscire di casa, a un certo punto ho deciso di acquistare un camper e girare ovunque. Nell’ultimo anno però ho rallentato perché ho scelto di dedicarmi alla battaglia contro la speculazione energetica», racconta Piga.

L’attaccamento all’isola e l’impossibilità di stare all’aria aperta hanno spinto la donna a licenziarsi e scegliere una vita in un luogo diverso ogni giorno. «Ho iniziato a idealizzare questa vita quando mi mancava il contatto con la natura. L’ho sempre fatto a Samatzai, ma non era la stessa cosa. Non poter fare una passeggiata a Porto Giunco a Villasimius e andare sulla torre o arrampicarsi sulle falesie di Ulassai mi hanno convinta a scegliere di viaggiare per la nostra isola» prosegue Piga.

Al suo fianco la Pilly Polly, piccola cagnolina chihuahua che la accompagna dal 2016 e che è la protagonista delle pagine social aperte da Francesca Piga quasi per gioco. «Inizialmente raccontavo i nostri viaggi e mi occupavo di randagismo. Poi, quando ho visto l’assalto vero e proprio alla Sardegna, i rischi che corriamo e quanto noi sardi rischiamo di perdere per colpa degli impianti eolici e fotovoltaici ho deciso di approfondire la questione» dichiara Piga.

Informazione

La svolta al porto di Oristano, dove ha potuto leggere i vari progetti e confrontarsi con diverse realtà come il Presidio permanente del popolo sardo. Da allora la missione è solo una: informare quante più persone sui pericoli dell’assalto eolico. Attraverso video e immagini di paesaggi come quello di Uta, il comune italiano con maggior consumo di suolo per la produzione di energia da fondi rinnovabili, Francesca denuncia l’impatto che gli impianti eolici potrebbero avere sul territorio.

L’impegno

«Ovunque vado – dice Francesca Piga – ci sono progetti simili e quindi occasioni per informare la gente. Di recente facevo una chiacchierata con dei barracelli e abbiamo osservato insieme il tramonto. È difficile non pensare a come sarà S’Archittu tra cinque anni, o forse meno, quando all’orizzonte avremmo le pale eoliche». Nonostante sia spesso faticoso viaggiare e partecipare alle varie manifestazioni, l’urgenza di proteggere la Sardegna la spinge a non fermarsi. In molti condividono il suo pensiero, anche se spesso non si rendono conto delle conseguenze di questi progetti.

«Difendiamo l’Isola»

Finora non ha mai incontrato oppositori, solo sui social dove capita di leggere qualche commento a favore degli impianti.

«Non avremmo una seconda occasione per difendere la nostra terra, dobbiamo agire adesso. Se dobbiamo sacrificare terreni agricoli per la produzione energetica, questa deve rimanere qui. Il problema non è la produzione in più, ma la devastazione del territorio. Perché non incentivare ogni famiglia, non solo chi ha un Isee basso, per installare un impianto fotovoltaico sul proprio tetto?» si chiede Piga.

