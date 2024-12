Dal Cammino di Santiago al lockdown: la lezione di Luca Navarra 

Trent’anni al giorno di cammino o ventidue passi confinati sul balcone di casa? Questo contrasto simbolico è al centro di Ultreya, il nuovo libro di Luca Navarra, che sarà protagonista del Mondo Eco Festival Letterario. L’incontro si terrà sabato alle 11, nella suggestiva cornice dell’Orto Giardino di Mariposa de Cardu a Su Idanu.

Navarra, antropologo e scrittore di Carloforte, ci propone una doppia narrazione: il pellegrinaggio lungo il Cammino di Santiago e l’immobilità forzata durante il lockdown. Cronaca, gioco narrativo e analisi antropologica si fondono in due racconti che fanno riflettere sulla natura umana e sulla nostra capacità di adattarci e reinventarci.Ad affiancare l’autore durante l’incontro saranno l’attrice e regista Rita Atzeri e la consigliera Michela Vacca. Prima della presentazione, alle 10, i partecipanti potranno immergersi in un trekking urbano guidato dall’archeologa Andreina Catte. Il percorso partirà dalla chiesa di San Giorgio e sarà l’occasione per scoprire Quartucciu attraverso le sue storie nascoste e tangibili.

