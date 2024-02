Dal calo al crollo, la Torres si è smarrita 

Sassari. In questo momento la classifica non va guardata. Inutile pensare che la Torres è ancora seconda, perché la flessione - tutto sommato attesa - è diventata invece crollo. Nelle sei partite del girone di ritorno la squadra sassarese ha il rendimento peggiore tra le dieci formazioni da playoff: 6 punti a fronte di quattro sconfitte. E persino le due vittorie non brillantissime sono state ottenute ai danni di una Recanatese in crisi profonda (un punto) e dell’Olbia, che annaspa da sola al penultimo posto.

Rendimento e numeri sono preoccupanti. La difesa che nelle 19 partite d’andata aveva incassato appena 13 gol, ne ha già subiti 14 nelle ultime sei partite. Indubbiamente quella fortuna che aveva dato un piccolo aiuto sino a dicembre si è voltata dall’altra parte, come ha riconosciuto lo stesso tecnico Alfonso Greco: «Paradossalmente prima le avversarie costruivano di più, mentre ora prendiamo gol con un mezzo tiro in porta. Ci stanno i momenti come questi, ma i giocatori sono gli stessi. Li ho tutti abbracciati per l’impegno messo, ma dobbiamo fare un’analisi».

Non c’è una causa unica ma un insieme di concause: calo fisico dei titolari, flessione mentale, maggiore preparazione tattica da parte delle avversarie che ormai conoscono il modo di giocare della Torres e, appunto, un pizzico di sfortuna.

Riflessioni tattiche

In attesa della disponibilità per la difesa del neo acquisto Rosi (non giocherà nella trasferta di Lucca), bisogna capire se in questo momento la Torres può essere più produttiva sul piano dei risultati irrobustendo il centrocampo per avere maggiore filtro o se addirittura convenga passare al 4-4-2, che garantisce maggiore copertura nella propria metà campo. In ogni caso l’infortunio ad Antonelli suggerisce che mercoledì contro la Lucchese sarà Fabriani a giocare in difesa.

Nella gara contro la Juventus Next Gen l’allenatore rossoblù ha inserito come titolari per la prima volta Goglino e Nunziatini e riproposto dal primo minuto Zambataro e Diakité. La squadra non è andata neppure male, ma ha prodotto pochino in fase offensiva. Poteva essere invece l’occasione per inserire Mastinu sulla trequarti (ruolo più congeniale) come suggeritore delle punte Diakité e Fischnaller e anche come stoccatore dal limite.

