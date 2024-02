Dal calcio al vino, la nuova vita di Faragò «Smetto a 30 anni, lo ha deciso il mio corpo» 

Una settimana fa Paolo Faragò ha messo un punto, chiudendo un lungo capitolo della sua vita. «Però la decisione è stata facile, anche perché non l'ho presa io, ma il mio corpo», ha spiegato ieri a “Il Cagliari in diretta”, su Videolina e Radiolina. Ora ne inizia un altro, le sue tenute vinicole in quella che è diventata la sua terra. Perché Faragò è nato in Calabria, a Zagarise, si è trasferito quasi subito a Novara, dove ha vissuto fino al trasferimento in rossoblù, nel gennaio del 2017, e ora ha scelto la Sardegna: «Ci siamo guardati con mia moglie Irene e abbiamo capito che la nostra vita doveva continuare qui».

Il tormento

A 30 anni molti calciatori stanno vivendo il culmine della loro carriera. Lui ha detto basta. «Non potevo più condurre una vita normale, avevo necessità di una protesi e allora è stato naturale dover anticipare il mio stop». Un incubo iniziato nel 2019, quando giocava nel Cagliari: «Un infortunio all'anca, il primo intervento. Da allora ho subito altre tredici operazioni, ogni volta c'era l'illusione di poter risolvere e poi la delusione nel vedere che i problemi continuavano. Non potevo più fare un allenamento senza prender farmaci, non potevo esprimermi come avrei voluto. Nell'ultimo anno era diventato impossibile anche camminare». Quattro anni di sofferenza continua, per Faragò e per chi gli stava vicino: «Irene era preoccupata per me, vedeva il mio dolore. Ecco perché chi come lei e i miei familiari mi stava vicino non è stato sorpreso da questa decisione. E ora sto meglio: ho messo un punto e sono proiettato verso il futuro, so quello che voglio fare “da grande”». Giovedì scorso il post per annunciare l'addio al calcio: «Ho ricevuto migliaia di messaggi, non me l'aspettavo. L'affetto ricevuto da tante persone, anche da tifosi di squadre in cui non ho giocato, mi ha sorpreso e commosso».

La nuova vita

Dal calcio al vino. «Ho iniziato per divertimento. Prima il corso da sommelier, poi la curiosità di conoscere meglio questo mondo. Quella curiosità è diventata altro, ho visitato cantine, mi sono immaginato a contatto con la natura e così il mondo del vino mi ha affascinato quasi quanto quello del calcio giocato. Ho cercato una vigna, ho trovato un terreno a Serdiana, sette ettari. Ora siamo arrivati alla terza vendemmia e mi sembra sempre più la scelta migliore. La passione, per ora, non va di pari passo con il tornaconto economico, ma ci stiamo lavorando».

Il mio Paradiso

Cagliari poteva essere una tappa di passaggio. È diventata casa. «Dopo un paio d'anni ci siamo guardati e ci siamo detti che qui stavamo bene. Irene si è innamorata della Sardegna anche prima di me e infatti, quando sono andato a Lecce e Como, lei è rimasta qui. Qualche giorno fa vedevo una vecchia intervista di Gigi Riva che spiegava come fosse nato il suo legame con questa gente e questa terra. Ecco, anche per me è così». I suoi posti del cuore: «La Calabria è la mia terra. A Sellia Marina abbiamo una casa al mare dove ogni estate ci trovavamo con tutti i parenti, è la mia confort zone. Novara la città dove vivono i miei genitori, papà Emilio e mamma Silvana. L'idea di allontanarmi da loro e non stargli vicino nella vecchiaia un po' mi spaventava, ma li ringrazio per non avermi mai ostacolato nelle mie scelte. E poi Cagliari. A Marina Piccola ho un gommone con cui vado dietro la Sella del Diavolo e lì passa ogni pensiero. Cagliari per me è tante cose, magari piccole, ma che per me valgono tutto. E ora sono felice».

RIPRODUZIONE RISERVATA