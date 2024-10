Dal Brasile per visitare San Giovanni 

Per visitare la torre di San Giovanni sono arrivati anche da Brasile, Perù, Messico, Cuba, Giappone e Stati Uniti. Dal libro degli ospiti emergono anche centinaia di italiani e più in generale europei. Al 30 settembre, gli ospiti sono stati 1.200. Ma per varcare la soglia della fortezza di Sarrala c’è ancora una settimana di tempo: il 14 ottobre calerà il sipario sulla stagione segnata dalla gestione affidata all’associazione Tertenia turismo.

Le attività sono cominciate il primo giugno e la torre, eretta tra il 1764 e il 1767 e adattata a bunker durante la Seconda guerra mondiale, è diventata una vera e propria attrazione.

«Siamo contenti - dice Federica Puddu, presidente di Tertenia turismo, associazione fondata nel 2021 - soprattutto per la soddisfazione dei visitatori. È stato il primo anno in cui si apriva completamente la stagione e quindi confidiamo che i prossimi saranno migliori».