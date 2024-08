Dal Brasile agli Stati Uniti, «ora il mio lungo viaggio mi conduce in Sardegna» 

È una cantautrice, interprete e polistrumentista romana, definita da Tony Bennett “la miglior cantante jazz della sua generazione”, l’artista che aprirà giovedì la prima giornata di Time in Jazz, il festival internazionale creato e diretto da Paolo Fresu in programma fino al 16 tra Berchidda e altri centri del nord Sardegna. Chiara Civello, sul palco alle 21.30 del Mario Ceroli di Porto Rotondo, ha 6 dischi all’attivo, un passaggio a Sanremo e innumerevoli collaborazioni degne di nota: da Michael Bublé a Tony Bennett, da James Taylor a Burt Bacharach, da Juan Luis Guerra a Pino Daniele. Una vita artistica senza etichette, né di genere musicale né di luogo d’appartenenza. Quella di Civello è un’esistenza avventurosa che si divide tra Italia, Stati Uniti e Brasile, culture e continenti che ha vissuto e fatto suoi in uno stile inconfondibile e personalissimo.

Com’è iniziato tutto?

«Dopo le prime esperienze semi professionali in Italia ho deciso di andare a studiare jazz proprio lì dove era nato. Mi sono trasferita negli Stati Uniti, prima a Boston e poi a New York. La pluralità di influenze che nasce dal jazz è diventato il mio imprinting. Dall’America del nord ho preso tantissimo, e piano piano è nato il contratto discografico con la “Verve”. Da pura interprete del repertorio jazz mi sono poi concentrata sulla scrittura delle mie canzoni. Poi la meravigliosa esperienza in Brasile. Da li mi sono sentita di dover riversare tutto quello che avevo assorbito tramite composizioni originali, i miei primi album sono tutti orientati sul cantautorato. Ma dopo tanto pellegrinare ho sentito il bisogno di restituire all’Italia quello che avevo assorbito nel resto del mondo, e quindi è nata l’idea di creare l’album “Canzoni”, una sorta di italian songbook in cui interpreto i pezzi che più amo».

Si definisce più un’interprete o una cantautrice?

«Nell’album appena citato ho riversato un’interpretazione che avesse il respiro di tutto ciò che avevo vissuto a livello personale e professionale. E in generale credo di avere una duplice anima: la Chiara interprete e quella cantautrice. Queste due anime sono totalmente visibili nella tourneè del 2024, dove coesistono il tour per il decennale dell’album “Canzoni”, e il nuovo tour “Sempre così”. Porto avanti le due cose, irriducibilmente: sono due organi vitali di me, con funzioni completamente diverse. Adoro interpretare le canzoni del nostro repertorio e indossarle, fare delle parole degli altri le mie dandogli un interpretazione basata sulla mia personale verità. Mi aiuta a crescere anche nella composizione. Una parte alimenta l’altra, in un ciclo continuo si completa».

Questo nuovo tour, che porterà anche a Time in Jazz, prende vita e titolo dall’omonimo brano composto e scritto insieme alla poetessa Patrizia Cavalli. Ce ne parli.

«“Sempre cosi” è un brano che abbiamo iniziato insieme e che è rimasto incompiuto fino al 2022, poco dopo la scomparsa di Patrizia. È nato da una profonda amicizia. Un incontro, quello con questa donna, che definirei assoluto. Abbiamo creato un brano struggente dove scaviamo tra la nostalgia, la commozione e la gratitudine. Ho deciso di dedicare a lei il tour, inserendo il sottotitolo “Costellazione poetica”, per far capire al pubblico che è uno spettacolo che si scaglia su tre registri diversi: visivo, poetico e musicale. Ci sono dentro tutti i poeti che lei ha amato, Emily Dickinson, Umberto Saba, Sandro Penna,. La musica serve da attivatore, tra mie composizioni originali e le grandi canzoni, che rappresentano grandi incontri, come quello tra me e Patrizia Cavalli. Un incontro che mi porterò dentro per sempre».

RIPRODUZIONE RISERVATA