Dal Billionaire all’incubo 

Ultimi giorni di luglio del 2019, una ragazza, accompagnata dai genitori, entra in uno studio legale di Milano. Ha 19 anni, è una studentessa. È stata visitata dai medici della clinica Mangiagalli, poi ha varcato il portone di ingresso dell’edificio di via Fosse Ardeatine, dove campeggia la scritta “Compagnia Carabinieri Milano Duomo”. La ragazza è tornata in Lombardia da qualche giorno, dopo le vacanze in Sardegna. Il caso Grillo inizia così, con la lunga deposizione della studentessa davanti a una marescialla dei Carabinieri. È il racconto di uno stupro di gruppo, avvenuto, secondo la vittima, in un appartamento di un residence di Cala di Volpe, a Porto Cervo, nella notte tra il 16 e il 17 luglio (2019). La studentessa entra nei dettagli e ai Carabinieri vengono consegnati dei certificati medici.

Le perquisizioni

Qualche settimana dopo, personale dell’Arma, delegato dal procuratore di Tempio, Gregorio Capasso, e dalla pm Laura Bassani, perquisisce le abitazioni di Ciro Grillo, figlio di Beppe Grillo e degli amici Edoardo Capitta, Francesco Corsiglia e Vittorio Lauria. Come la vittima sono tutti nati nel 2000 e sono di Genova. Prende corpo l’indagine sul caso che da sei anni riempie le cronache di tutti i giornali italiani. I quattro ragazzi sono accusati di avere stuprato la studentessa dopo una serata trascorsa al Billionaire. Non basta. Dai telefoni sequestrati spuntano le foto dell’amica della vittima, scattate la stessa notte del presunto stupro. La ragazza viene filmata mentre dorme, Grillo, Lauria e Capitta l’avrebbero ripresa avvicinando i genitali sul viso. Le vittime delle presunte violenze diventano due, il fascicolo aperto a Tempio contiene atti e accuse pesantissimi a carico dei quattro ragazzi.

«Mi hanno stuprata»

La studentessa milanese viene sentita dai pm in un drammatico e lungo interrogatorio. Lei conferma tutto. Accusa Corsiglia di averla violentata per primo e poi tutti i ragazzi di uno stupro di gruppo. Magistrati e Carabinieri effettuano diversi sopralluoghi nella casa dove sarebbe avvenuta la violenza sessuale, è di proprietà della famiglia Grillo. Secondo i pm, la vittima, prima di essere stuprata, è stata costretta a bere della vodka. I magistrati scrivono che i quattro indagati hanno approfittato di una persona incapace di difendersi e di decidere perché completamente ubriaca. Seguono due avvisi di concluse indagini, le accuse recepiscono in pieno la ricostruzione della studentessa. E arriva il primo colpo di scena. La vittima cambia il legale di parte civile, nella vicenda irrompe letteralmente l’avvocata Giulia Bongiorno. Sono subito bordate contro i presunti stupratori.

Grillo furibondo

Beppe Grillo, il 19 aprile 2021, dice la sua sul figlio e sulle accuse che gli vengono mosse. Il comico e fondatore dei 5Stelle è furibondo: «Mio figlio e questi tre ragazzi sono su tutti i giornali, dipinti come stupratori. Ditemi perché, rispondetemi, non sono stati arrestati. Sono quattro c..., non sono dei violentatori». La tensione sale alle stelle, il primo giugno 2022 inizia il processo. La madre di Ciro Grillo difende il figlio in aula. Poi parla la vittima, alla quale vengono rivolte quasi 2mila domande. Nel dicembre del 2023, l’avvocata di Corsiglia, Antonella Cuccureddu, viene accusata di avere rivolto domande brutali alla vittima. Lei denuncia 26 persone per le aggressioni subite dopo le udienze. Si arriva alle ultime battute del processo. Ciro Grillo (che nel frattempo si è laureato in Giurisprudenza) respinge le accuse in aula e dice «Penso alla mia compagna e alla mia bambina che sta per nascere». Il pm Gregorio Capasso chiede nove anni di carcere per tutti. Ieri l’ultimo atto.

