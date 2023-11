Dal bilancio un tesoretto da 1,6 milioni 

Manutenzione dei corsi d'acqua, illuminazione pubblica, riqualificazione dei terreni incolti, messa in sicurezza degli edifici scolastici ed eliminazione delle barriere architettoniche. Con la variazione di bilancio appena approvata, il Comune di Monserrato mette a correre 1,6 milioni di euro tra avanzo e finanziamenti regionali. Insieme ad ulteriori 3,5 milioni che saranno sbloccati con l’approvazione della nuova manovra in Consiglio.

Gli interventi

Lungo l’elenco degli interventi e degli stanziamenti. Con 400mila euro si lavorerà in via Capo Comino con la sistemazione del prato e il rifacimento del campetto di calcio attualmente in stato di abbandono. In vari punti della città spesso i lampioni sono difettosi perché vecchi, e per questo verranno spesi 100mila euro di finanziamenti regionali per modernizzare l’illuminazione pubblica. Anche la manutenzione dei corsi d’acqua di Riu Saliu e Riu Mortu è stata messa nell’elenco (75mila euro) e non potrebbe essere altrimenti, nell’ottica della prevenzione del rischio idraulico. Voce che riguarda anche l’adeguamento delle acque bianche in via Cesare Cabras per cui saranno spesi 145mila euro.

Le barriere

Capitolo importante quello della riqualificazione di strade e marciapiedi, con l’eliminazione delle barriere architettoniche grazie ai 20mila euro avuti dalla Regione ai quali si aggiungerà un ulteriore finanziamento da parte della presidenza del Consiglio. Per rendere più sicuri i plessi scolastici saranno investiti 36mila euro per verificare l’agibilità e sostituire gli impianti di allarme vecchi. Ci sarà anche un finanziamento per le borse di studio destinate agli studenti più meritevoli e soldi per il funzionamento della scuola civica di musica e per i centri estivi.

Soldi anche per rendere più efficiente la macchina amministrativa: ecco quindi che sono a disposizione 150mila per modernizzare gli impianti informatici degli uffici e per affidare all’esterno il supporto alle attività tributarie dell’Imu. Una parte della variazione di bilancio ha finanziato l’imminente apertura dello Sportello Impresa, che fungerà anche da Caf. Il Comune ha poi deciso di acquistare le luminarie natalizie per non doverle noleggiare ogni anno.

Il sindaco

Soddisfatto il primo cittadino Tomaso Locci che commenta: «Con questa manovra e con quella che approda ora in Consiglio da tre milioni e mezzo si viene incontro alle richieste dei cittadini e si pone rimedio a diverse criticità».

RIPRODUZIONE RISERVATA