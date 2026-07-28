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Portoscuso.
29 luglio 2026 alle 00:45

Dal bilancio nuove risorse per i servizi sociali 

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“Socialmente”, il programma di attività per ragazzi disabili a Portoscuso, potrà continuare fino a dicembre. Con la variazione di bilancio approvata dal Consiglio comunale, l’amministrazione ha messo a disposizione risorse comunali per far proseguire le attività a Villa Su Marchesu. Un giardino curato con amore dai ragazzi speciali, a cui si è aggiunto poi l’orto seguito con entusiasmo dai 13 protagonisti di Socialmente, sotto la guida dell’educatore: un’esperienza che ha fatto centro, tanto che l’amministrazione ha deciso di prolungarla. «Con mia grande soddisfazione è stato deciso di prolungare il progetto fino a dicembre, con fondi comunali», dice l’assessora ai Servizi Sociali Monica Napoli. «La partecipazione, l’entusiasmo, l’impegno di questi ragazzi meritano questa continuità. Socialmente è iniziato con fondi regionali che hanno coperto l’iniziativa fino a maggio dell’anno scorso. Da allora, grazie alla volontà dell’intera amministrazione, viene finanziato con fondi comunali». La nuova proroga decisa dal Consiglio comunale fa in modo che Socialmente possa continuare almeno fino al 31 dicembre. Un progetto per coinvolgere e includere con attività semplici. L’ultimo traguardo dei ragazzi a Villa Su Marchesu: coltivare il basilico nell’orto e preparare un pesto gustoso, col sorriso e l’entusiasmo di stare insieme.

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