Dal Bilancio all’urbanistica in Consiglio 

Due sedute, domani e giovedì, tanti punti all’ordine del giorno e una marea di interrogazioni. Il Consiglio comunale si riunisce domani e giovedì per discutere e votare il bilancio consolidato del 2025. Ma tra i temi principali figurano c’è l’urbanistica, con il parere preventivo sul piano attuativo dell’area tra via Biasi e via Chiabrera (le cinque palazzine a cinque piani con aree verdi e parcheggi). In discussione anche una mozione (di Pierluigi Mannino, capogruppo di FdI) che chiede l’annullamento in autotutela del Piano urbanistico comunale adottato lo scorso novembre.

Ampio spazio alle questioni cittadine: dal progetto per aumentare il verde e le zone d’ombra nel nuovo viale Sant’Avendrace ai sistemi di ombreggiamento nelle vie dello shopping, fino alle proposte per rilanciare il commercio di prossimità. All’esame anche lo sviluppo dell’industria dei videogiochi, il contrasto al vandalismo, e l’educazione affettiva e sessuale. Previsto inoltre un dibattito sulla sanità in Sardegna. ( ma. mad. )

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