Dal Bastione all’Ammiragliato: Cagliari accoglie i grandi del G7  

Se il messaggio sul lavoro da cambiare in una società sempre più longeva non poteva che partire dalla Sardegna, il G7 Occupazione che prenderà il via domani a Cagliari sarà anche l’occasione per far conoscere l’Isola al mondo. La ministra Marina Calderone, proprio dalla sua Sardegna, è orgogliosa di poter rispondere alle richieste che già lo scorso anno in Giappone, in occasione dello stesso summit, si era sentita rivolgere: «Ci faccia conoscere l’Isola».

E così le bellezze di Cagliari e dintorni sono già da qualche giorno oggetto di visita e studio da parte delle numerose delegazioni dei ministri dei sette Paesi più industrializzati al mondo. Così come da oltre un mese, gli uomini dei Servizi presidiano il capoluogo sardo alla ricerca di ogni piccolo particolare da prendere in considerazione per garantire la sicurezza dei ministri del G7, senza trascurare alcunché, sotto la conduzione della dottoressa Giulia Mantini della presidenza del Consiglio, che ha seguito l’organizzazione passo passo, insieme al consigliere diplomatico del ministero del Lavoro Michele Cecchi e a uno staff che tiene adesso il fiato sospeso fino a sabato, quando tutto sarà finito.

L’arrivo

Entro oggi le delegazioni dei sette ministri del Lavoro di Italia, Canada, Francia, Germania, Giappone, Regno Unito e Stati Uniti d’America, saranno presenti in città. Alcuni funzionari e componenti degli staff (i cosiddetti “sherpa”, coloro che materialmente portano avanti i lavori preparatori e definiscono poi il documento finale del forum) sono nell’Isola da giorni, mentre altri arriveranno in giornata per ritrovarsi poi stasera nella cena di benvenuto che sarà offerta agli ospiti. Non solo dunque i responsabili del Lavoro dei sette Grandi, ma anche il Commissario europeo, il direttore generale dell’Oil, l’organizzazione internazionale del lavoro, il direttore per l'Occupazione, il Lavoro e gli Affari sociali dell’Ocse (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico) e i rappresentanti di Business 7 e Labour 7, oltre agli esponenti di Civil 7, Women 7 e Youth 7, ossia gli incontri tematici dedicati a sindacati, diritti, donne e giovani.

A parte alcuni ospiti che alloggiano al T-Hotel, la maggior parte delle delegazioni ufficiali avrà camere e suite al Tirso, a due passi da via Roma e dal Molo Ichnusa, dove all’Ammiragliato saranno ospitati gli eventi serali, a iniziare dalla cena di gala che sarà offerta giovedì sera nello splendido scenario davanti al mare di Su Siccu, dove si spera che la solita famiglia di delfini che abita quel tratto di porto si faccia vedere per salutare gli ospiti internazionali. Top secret il menu così come, per ora, il nome dello chef che coordinerà i lavori in cucina. Nessuna indiscrezione poi sulla sistemazione di alcune delegazioni, per esempio quella americana, che ha scelto di non alloggiare insieme agli altri ma individuare un altro luogo per il soggiorno sardo. Tanto più che sia gli americani che i giapponesi pare abbiano fatto sopralluoghi esclusivi prima del vertice, ignorando l’appuntamento comune convocato per tutti gli altri dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il programma

Oggi, dunque, è prevista l’accoglienza per tutti e la conclusione dei lavori di Labour 7, il vertice dei sindacati che si è aperto ieri al THotel. Domani, invece, dalle 8.40 a Palazzo Regio, l’arrivo dei capi delegazione, ossia i ministri. A fare gli onori di casa Marina Calderone. Per tutti stretta di mano e foto di rito. Poi alle 9 il discorso introduttivo della ministra, per dare il via ai lavori veri e propri. La prima sessione, alle 10.20, sarà dedicata all’Intelligenza artificiale nel mondo del lavoro e sarà forse anche la parte sulla quale si cercherà di incidere di più con la previsione di regole che definiscano gli ambiti di utilizzo dell’Ia, indicazioni chiare di “policy” per il futuro. Alle 12.15 la foto di tutti i ministri e le autorità al Bastione di Saint Remy, mentre nel pomeriggio, alle 14.30, si riprendono i lavori per dedicarsi alla seconda sessione su Mercati del lavoro resilienti in società che invecchiano. Per finire la visita alle Saline Conti Vecchi.

Il giorno successivo, venerdì, la terza sessione, dedicata alla Competenze, prenderà il via alle 9, poi la quarta sarà dedicata al Mondo del lavoro inclusivo, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Alle 11.45 è prevista la Dichiarazione finale e il discorso della ministra italiana Calderone e infine, alle 13, la conferenza stampa finale della presidenza italiana del G7 in viale Regina Margherita. Giorni impegnativi per Cagliari che saprà comunque lasciare un bel ricordo e potrà far ammirare le sue bellezze agli ospiti internazionali.

