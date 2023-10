Dal Bastione al Botanico  ora Cagliari danza con gli artisti del Find 

Immaginate un mondo senza tabù, in cui la danza è l’espressione più pura del corpo, in cui l’ironia e la leggerezza sono il mezzo per sradicare i concetti di una presunta “normalità”. Immaginate di prendere un pullman nella vostra città e trovarci ballerini professionisti che eseguono una coreografia, o di passeggiare per le vie del centro e vederli danzare tra i manichini nelle vetrine dei negozi. Non è fantasia, ma realtà. Tutto questo e molto altro sta avvenendo a Cagliari già dal 26 settembre in occasione della 41° edizione di Find, Festival internazionale nuova danza. Le anteprime di settembre hanno iniziato a preparare il terreno per l’evento più colorato e innovativo dell’anno, che si svolgerà sino 31 ottobre in alcuni degli spazi più iconici della città: il bastione di Saint Remy, Il Giardino sotto le mura, l’Orto botanico e il Teatro Massimo.

Il cartellone

Una programmazione ricchissima, organizzata da Maya Inc e come sempre con la direzione artistica di Cristiana Camba, che animerà Cagliari con 41 spettacoli diversi, di 27 compagnie italiane (di cui 5 sarde) e 9 estere: Francia, Spagna, Germania, Grecia UK, Malta, Canada. «ll Find è da sempre uno spazio che valorizza la creatività degli artisti sardi che, oggi più che mai, necessitano di visibilità e riconoscimento della propria professionalità», commenta Camba. Palcoscenici non convenzionali che irrompono nella quotidianità, con lo scopo di abbattere i confini. Il sottotitolo “Compounding words” non è casuale: usando luoghi insoliti e azioni partecipative si vuole non solo attrarre un nuovo pubblico e diffondere la cultura della danza, ma anche “comporre”, appunto, nuovi mondi. Quelli del performer e dello spettatore sono spesso distanti, e questo festival vuole avvicinarli. «Ricreare il contatto sacro tra danzatori e pubblico è il nostro obbiettivo. Vogliamo che la fruizione di uno spettacolo diverso, che vuole riconnettersi alla ritualità, all’essenza e alla natura stella della danza, sia capace di ricreare quella sinergia ancestrale tra l’artista e la realtà in cui opera» continua Camba.

Artisti

Tra artisti affermati e pluripremiati, talenti emergenti e giovani coreografi, queste 26 giornate ospiteranno anche 13 prime (tra assolute e nazionali), 14 workshop e diversi eventi collaterali. Tra questi Danza Urbana XL e la vetrina della giovane danza d’autore delle serate Explo, entrambe in collaborazione col Network Anticorpi XL, le performance multidisciplinari tra aperitivo, musica e danza e spettacoli site-specific dell’AperiDanza, la sezione Find Ragazzi dedicata ai giovanissimi, ai bambini e alle bambine, le famiglie e le scuole, la proiezione di corti nella parentesi Breaking8, Festival Internazionale di Videodanza, i programmi di residenza artistica Finder e Residance XL, in collaborazione rispettivamente con l’Accademia Nazionale di Danza e con l’Accademia Susanna Beltrami, Master Class con alcune delle compagnie ospiti del festival, gratuite per gli abbonati e per chi acquista il biglietto dello spettacolo, e iworkshop a cura di Gruppo e-motion.

Ieri la prima

Il via ufficiale ieri sera nel suggestivo Giardino sotto le mura con lo spettacolo a cura del Balletto di Sardegna, in collaborazione con Casa Futuro: “SuperAbile”, ovvero la sfida con i propri limiti, quelli che ci poniamo noi e quelli che ci vengono imposti dalla società.

RIPRODUZIONE RISERVATA