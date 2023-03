Dal basket all’arco, alunni a lezione di sport 

Promuovere lo sport tra i giovanissimi per prevenire sedentarietà e ludopatia. Con questo scopo, a fine marzo, partirà la seconda fase di “Pauli sport – scuola” (la prima è terminata a dicembre ed ha avuto molto successo), progetto voluto dagli assessorati alle Politiche giovanili, Pubblica Istruzione e Sport in collaborazione con il Comitato regionale delle Pgs Sardegna, le polisportive giovanili salesiane.

I tecnici delle società sportive coinvolgeranno gli alunni della Primaria dei plessi di via Monte Linas, via Capo d’Orso, via San Gavino, e le scuole paritarie Monumento ai Caduti e Nostra Signora della Mercede in attività che si svolgeranno, fino a maggio, sia nelle scuole che nell’impianto di via Riu Saliu. «Gli alunni si potranno cimentare in varie discipline: basket, baseball, pallavolo, break dance, pattinaggio e quest’anno la novità è il tiro con l’arco. È un modo per far conoscere discipline che prima magari i bambini non conoscevano per poi scegliere eventualmente quella che si vorrà praticare», dice Andrea Nazaro, presidente di Pgs Sardegna. «Il progetto è stato apprezzato e fortemente voluto sia dai docenti che dagli alunni», spiega l’assessora all’Istruzione Fabiana Boscu. «La seconda parte prevede una giornata conclusiva interamente dedicata allo sport, prendendo spunto dai principi educativi e sociali delle varie discipline, permettendo ai ragazzi di crescere con lealtà e sana competitività sportiva».

