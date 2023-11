Dal ballo sardo alle danze medievali 

Non solo il corso di ballo sardo – con particolare attenzione alla variante campidanese -, quello di launeddas, organetto e sulittu, ma anche un corso di danze medievali in una DomusArt che per l’occasione si trasforma in una balera tradizionale. Due le associazioni - “Su beranu” e “Saltimbardi” – coinvolte in “Identità e valore”, il progetto ideato dall’assessorato comunale alla cultura e cofinanziato dalla Fondazione di Sardegna, per raccontare la storia e le usanze quartuccesi.

Il progetto

«Stiamo cercando di creare momenti di incontro e conoscenza del territorio, delle tradizioni attraverso i laboratori sia teatrali che musicali che mettono in evidenza le peculiarità, gli usi e costumi del nostro territorio», afferma l’assessora Elisabetta Contini, «la loro attivazione nasce proprio dalla richiesta dei quartuccesi che vogliono vivere momenti di aggregazione, ecco perché abbiamo pensato di dedicare alcuni di questi corsi a chi frequenta Casa Cossu».

La novità

Il corso di danze medievali inizierà a dicembre e si terrà il giovedì dalle 19 alle 21 c’è dunque ancora tutto il tempo per iscriversi. «Il laboratorio sarà tenuto da uno dei massimi esperti in Sardegna della materia, Franco Fois. Si paga una quota associativa di 25 euro e un mensile di 30 euro che andranno a coprire le spese organizzative. Lo abbiamo attivato grazie al supporto del Comune e dell’assessora. È solo un inizio, ma l’intenzione è di avviarne tanti altri», spiega Andrea Camarra, dell’associazione Saltimbardi.

Boom

«A oggi abbiamo 81 iscritti, molti sono giovani sia di Quartucciu che dei centri limitrofi, questo ci permette di confrontarsi sulle usanze e sfumature diverse tra paesi», aggiunge Francesco Masala de Su Beranu, «l’obiettivo è quello di rendere sempre più attuale il mondo delle tradizioni sarde. Questo grazie al supporto del progetto “Identità e valore” è possibile».

Il corso di organetto (lunedì e martedì 18-21) tenuto da Pietro Tanda è ormai chiuso: ci sono nove allievi. Quello di launeddas (mercoledì e giovedì 17-30-21) con Michele Deiana ha sei allievi e c’è ancora posto. Mentre per il corso di sulittu (giovedì 17-20) con Massimo Carnevale, di ballo campidanese (mercoledì 20-21) con Tonio Spiga e ballo sardo (lunedì e mercoledì 20-22) con Francesco Masala sono ancora aperte le iscrizioni.

RIPRODUZIONE RISERVATA