Dal 9 gennaio il mercatino cambia sede 

Salvo problemi dell’ultimo minuto la Befana porterà una novità molto attesa da tutti quelli che frequentano il mercato all’aperto del giovedì a Sestu. Dal 9 gennaio infatti si terrà nella nuova sede in piazzale Campioni d’Italia ‘69/’79, tra corso Italia e via Dante.

Lo conferma Marco Medda, presidente della Confesercenti di Cagliari e anche uno degli espositori del mercato sestese. «Abbiamo svolto una riunione per l’assegnazione dei posti, tutto è pronto. Ma ci sono alcuni posti ancora liberi, destinati ai saltuari, detti anche spuntisti, che devono ancora essere assegnati. Quelli che li vogliono richiedere devono recarsi in Comune e compilare un apposito modulo, entro lunedì. Il nuovo piazzale è molto grande e può offrire uno spazio fisso a tutti noi». Il mercato dice così addio a via Piave, che da tanti anni ogni giovedì viene chiusa al traffico. Il nuovo piazzale è stato ultimato mesi fa, ma è stato necessario anche collegare alla rete elettrica i nuovi bagni e ultimare altre tappe burocratiche.

