Dal 30 maggio a Chia si gioca per Galeazzi 

Roma. «Bravi tutti, perché onorare la memoria è compito di tutti». Così il presidente del Coni Giovanni Malagò ha sancito l'inizio della terza edizione del Memorial Giampiero Galeazzi, il torneo nazionale di padel per giornalisti che, dopo le prime due edizioni d Cagliari e Arzachena, da giovedì 30 maggio a domenica 2 giugno, sarà ospitato dal Laguna Resort di Chia. L'evento, organizzato da Ussi, Psp Sardegna e Cra Regione, è stato presentato ieri mattina nella Sala Giunta del Coni a Roma, alla presenza del presidente Giovanni Malagò, del presidente nazionale Ussi Gianfranco Coppola, i figli di Giampiero Susanna e Gianluca, in un appuntamento condotto dal direttore di RaiSport Jacopo Volpi e da Simone Orlando. Ospite dell'incontro, Giuseppe Di Capua, il “Peppiniello” storico timoniere dei fratelli Abbagnale. Il primo giorno, prima della cerimonia inaugurale, è in programma il corso di formazione Odg-Ussi “Sardegna e sport. Tra innovazione e sviluppo socioeconomico del territorio. Il ruolo dei media e della ricerca”, seguito da esibizioni di calcetto con testimonial e Special Olympics. Venerdì e sabato spazio al torneo, mentre la domenica sarà riservata al consolation. ( a.bu. )

