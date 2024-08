«Dal 26 ottobre le cose peggioreranno» 

«Se oggi ci sono questi problemi, pensiamo cosa potrebbe succedere dal 26 ottobre se dovesse veramente essere Aeroitalia la “vincitrice” della gara», sottolinea Elisabetta Manca, segretaria di Uil trasporti Sardegna. «Il bando sulla continuità territoriale fatto dalla Regione non tiene conto delle esigenze dell’Isola in generale e di Cagliari in particolare, è obsoleto, ha un numero di frequenze insufficiente, non garantisce i servizi necessari, e non è accettabile che a una compagnia non strutturata, senza l’adeguata quantità di mezzi, che ha fatto un ribasso di oltre l’80%, siano affidati i collegamenti principali. Per dire, anche sabato scorso, su Olbia, AeroItalia ha operato in continuità con un Atr, e sui voli non in continuità sta facendo sempre overbooking».

I sindacati hanno chiesto formalmente a Ministero e Regione di attivarsi affinché Ita Airways accetti di garantire la continuità territoriale senza compensazioni con tutti e tre gli scali sardi.

Anche Arnaldo Boeddu, segretario generale della Filt Cgil, punta il dito sul bando: «Si potrebbe elaborare un bando che non dia troppo peso al ribasso a base d’asta, che ora vale il 60% del punteggio, ma inserisca e consideri nel giusto peso delle premialità quali ad esempio tratte aggiuntive rispetto a quelle in continuità territoriale poiché, in questo modo potrebbero realizzarsi due effetti positivi: una maggiore disponibilità dei posti su Roma e Milano e un abbattimento delle tariffe per i non residenti dovuto ad una maggiore offerta».

RIPRODUZIONE RISERVATA