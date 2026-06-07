Dal 22 luglio in ritiro 

Poco più di un mese ancora di vacanza per i giocatori del Cagliari che hanno staccato la spina il 24 maggio, subito dopo il match con il Milan a San Siro. Anche quest’anno, la preparazione al campionato si svolgerà a Pontedilegno-Tonale, in Alta Val Camonica, dal 22 luglio sino al 1° agosto. Presumibilmente, i rossoblù si ritroveranno qualche giorno prima al Crai Sport Center di Assemini per svolgere le visite mediche e i vari test atletici. Ancora, però, non è stata comunicata una data ufficiale per il raduno nell’Isola.

Sono già state annunciate, invece, le prime tre amichevoli. L’esordio il 23 contro la Sampdoria, quindi il test del 28 con il Modena (di cui è appena diventato direttore sportivo l’ex ds rossoblù Bonato). Entrambe le gare verranno disputate alle 17 nel campo sportivo comunale di Temù, lo stesso che ospiterà tutti gli allenamenti del Cagliari sino al 1° agosto, quando poi la squadra di Pisacane si trasferirà in Germania per l’amichevole internazionale contro l’Union Berlino, fissata per il 2 agosto alle 14.

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