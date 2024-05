Dal 21 maggio  i Giochi delle Isole  Ecco la selezione della Sardegna  

Sono venti gli atleti sardi nati nel 2007, 2008, 2009 convocati per la 26ª edizione dei Giochi delle Isole, la manifestazione giovanile multidisciplinare a cadenza annuale, che coinvolge le formazioni delle maggiori isole con sovranità o senza. L’ appuntamento è dal 21 al 26 Maggio, in Corsica, a Portovecchio.

Fabrizio Fanni, allenatore di Dalia Kaddari e fiduciario tecnico della Fidal Sardegna con i responsabili dei settori (corse, salti, lanci), ha selezionato 10 atlete e 10 atleti appartenenti alla categoria Allievi (2007, 2008) e Cadetti secondo anno (2009) che si sono distinti nelle prove selettive organizzate nell’Isola. Come ogni anno, si punterà al successo. Al femminile ci saranno Vittoria Brigitte Passiu Basciu e Aurora Aresu (CF, Tespiense); Sofia Saba e Alice Pitzalis (AF, Cagliari Marathon Club); Maria Mei (AF, Academy Olbia); Laura Porcu (CF) ed Elena Spini (AF, Amsicora); Benedetta Fancellu (CF, Shardana); Sofia Onida (AF, Porto Torres) ed Eleonora Monne (AF, Atletica Sport è vita). I ragazzi: Valery Atzeni (AM, Tespiense Quartu); Luca Paddeu (CM, Delogu Nuoro); Christian Atzori (CM, Dinamica Sardegna); Alberto Frongia (AM, Atletica Valeria); Mattia Finiu (AM, Ichnos Sassari); Matteo Mura (AM, I guerrieri del pavone); Daniele Schirru (AM, Edoardo Sanna Elmas); Giovanni Dolis (AM, Cus Cagliari); Filippo Roccu (AM, Olimpia Bolotana); Emanuele Barra (CM, Dolianova). Sarà un’ottima occasione per misurarsi in campo internazionale e vivere un’esperienza di crescita personale oltre che tecnica.

